'Coronasituatie nu is moeilijker dan een jaar geleden'

'Met de omikronvariant zou een nieuwe pandemie op ons af kunnen komen,' waarschuwt professor microbiologie Herman Goossens van de universiteit Antwerpen in De Zevende Dag. Het wantrouwen in de corona-aanpak in België zit met 70 procent op recordhoogte.

Herman Goossens maakt zich grote zorgen over de nieuwe omikronvariant, die ontdekt werd in Zuid-Afrika en zich razendsnel verspreidt over de hele wereld. De WHO heeft het als zorgelijke variant bestempeld. Goossens erkent dat we met de variant in een nieuwe fase belanden van de pandemie. 'De situatie is nu moeilijker dan een jaar geleden. Het zou zelfs kunnen dat er een nieuwe pandemie op ons afkomt.'

De berichten uit Zuid-Afrika zijn hoopgevend. Maar een variant die 50 procent besmettelijker is, is 50 procent dodelijker. Herman Goossens Professor microbiologie Universiteit Antwerpen

Goossens hanteert drie criteria: de besmettelijkheid, die veel groter is dan de bestaande coronavirussen, het ziekmakend vermogen en het ontwijken van de bestaande immuniteit. Dat de omikronvariant minder ziekmakend en dodelijker zou zijn, nuanceert hij. 'De berichten uit Zuid-Afrika zijn hoopgevend. Maar een variant die 50 procent besmettelijker is, is 50 procent dodelijker.'

Voorlopers variant

De omikronvariant werd ontdekt in Zuid-Afrika en Botswana en heeft een groot aantal mutaties. Maar nieuw is de variant niet. 'Voor zover we nu weten, evolueerde een vroege vorm van omikron als apart virustype voordat alfa en delta opdoken', meldt Wolfgang Preiser, onderzoeker aan de Stellenbosch Universiteit in Kaapstad en onderzoeker bij het consortium dat de variant ontdekte.

Voor zover we nu weten, evolueerde een vroege vorm van omikron als apart virustype voordat alfa en delta opdoken. Wolfgang Preiser Onderzoeker die de omikronvariant ontdekte in Zuid-Afrika

Voorlopers waren wellicht al maanden aanwezig, zegt een bezorgde Wolfgang Preisler. Dit type virus heeft zich vervolgens maanden lang geëvolueerd zonder opgemerkt te worden. 'De vraag is: waarom kon omikron zo lang verborgen blijven en nu pas op stoom komen? Misten er nog een of twee mutaties waarmee het zo snel kon verspreiden,' vraagt Preisler zich af.

Politieke kakofonie

Vandaag liggen in België 3.604 mensen met covid in het ziekenhuis, waarvan 803 op intensieve zorgen. Dat laatste is een stijging met 18 procent. Elke dag sterven 47 mensen als gevolg van corona. Intussen is het vertrouwen in het beleid in Belgiê gekelderd. '70 procent van de bevolking wantrouwt het beleid en dat is het hoogste cijfer ooit, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste in De Zevende Dag.

Hij pleit voor realistischer communicatie, zonder beloftes en zonder 'de kakofonie van alarmkreten'. De reden voor het wantrouwen is precies dat beloftes niet werden waargemaakt en een duidelijk schakelplan ontbreekt. Vansteenkiste verstaat daaronder een gedeelde visie op de ernst van de situatie en duidelijke drempels voor de inwerkingtreding van maatregelen.

Kerstfeestje en wat voorlezen

Al meer dan een jaar wordt gesproken over zo'n coronabarometer. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is nooit een groot voorstander geweest, maar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau toonde zich zondag in De Zevende Dag wel voorstander. Een van de parameters om te schakelen moet de waarden op intensieve zorgen zijn, zei hij.