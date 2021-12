Denemarken hoopt 'omikronvloedgolf' te vermijden

De - prille - eerste signalen uit Denemarken, het omikronlabo van Europa, suggereren dat het land voorlopig de gevreesde vloedgolf van infecties door de virusvariant weet te vermijden.

'Het is te vroeg om te gaan relaxen. Maar het is bemoedigend om te zien dat we niet het ergst mogelijke scenario aan het volgen zijn', zegt Thyra Grove Krause, de hoofdepidemiologe van het Deense Statens Serum Institut, aan The Washington Post.

Na een dramatische toename eerder in december lijkt het dagelijks aantal besmettingen in Denemarken afgaand op de dagelijkse update van het Serum Institut een plateau bereikt te hebben.

Het Noord-Europese land geldt als een soort testlabo om te peilen hoe goed een sterk gevaccineerd én 'geboosterd' land weerstand kan bieden tegen de omikronvariant van het coronavirus. Dat is ten eerste omdat omikron er net als in het Verenigd Koninkrijk met voorsprong op de rest van het continent dominant is geworden. Ten tweede beschikt het land dankzij de uitgebreide test- en analysecapaciteit over nagenoeg real-time data over de virusverspreiding.

Lees meer Nieuwe studies suggereren dat omikronvariant minder ziek maakt

Nog belangrijker dan de besmettingen zijn de data over de hospitalisaties. Een week geleden voorspelden epidemiologen dat tegen kerstavond het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames tussen 120 en 250 zou liggen. Met 125 opnames per dag zit Denemarken aan de onderkant van die vork.

De prille data stroken met gelijkaardige bevindingen in het Verenigd Koninkrijk die suggereren dat mensen met de omikronvariant minder snel in het ziekenhuis belanden. Wetenschappers waarschuwen echter dat omikron via een veel hogere besmettelijkheid dan eerdere varianten echter nog altijd tot een (te) grote instroom in de ziekenhuizen kan leiden.

Dat is ook de boodschap van Grove Krause. Zij merkt op dat de omikronbesmettingen zich op dit ogenblik vooral bij jongeren situeren, waardoor een vergelijking met de 'deltabesmettingen' over dezelfde periode moeilijk is.