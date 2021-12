Dreiging zware sancties moet Rusland uit Oekraïne houden

In een videogesprek heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin diets gemaakt dat een inval in Oekraïne zware gevolgen zal hebben. Zoals Moskou uitsluiten van het internationaal financieel systeem.

Twee uur lang hebben de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin dinsdag een videoconferentie gehouden. Centraal stond de escalerende situatie aan de Oekraïense grens, waar westerse inlichtingendiensten een grootschalige Russische inval vrezen.

De essentie Al zo'n 100.000 Russische militairen zijn gestationeerd aan de Oekraïense grens, wat de vrees voor een inval voedt.

Joe Biden waarschuwde Vladimir Poetin voor zware sancties tegen zijn entourage en Russische banken. Als nucleaire optie overwegen de VS Rusland zelfs uit het internationale Swift-banksysteem te gooien.

Poetin ontkent een nakende oorlog en eist dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO.

Toen volksprotest in 2014 het Russischgezinde regime van Viktor Janoekovitsj ten val bracht en prowesterse leiders aan de macht hielp, annexeerde Moskou terstond het Oekraïense schiereiland Krim. In het oosten van het land werd de separatistische rebellie aangewakkerd. Ondanks een wapenstilstand in 2015 houdt de loopgravenoorlog er tot op heden aan, met geregeld doden aan beide kanten.

De economische kosten van een militaire escalatie zullen voor Rusland zeer hoog zijn. Joe Biden Amerikaans president

De jongste maanden bouwde Rusland ook een troepenmacht van zo'n 100.000 soldaten, gewapend met tanks, zware artillerie, drones en afweergeschut, op ten noordoosten, zuiden en westen van Oekraïne. Een online desinformatiecampagne werd opgeschroefd om de regering van president Volodymyr Zelensky te destabiliseren. Zelensky ontwaarde onlangs al een Russische plot voor een coup, en tegen eind januari wordt een inval van 175.000 Russische militairen voorspeld.

Biden voerde maandag overleg met zijn Franse collega Emmanuel Macron, uittredend Duits bondskanselier Angela Merkel en de premiers van Italië en het Verenigd Koninkrijk, Mario Draghi en Boris Johnson, en koppelde meteen na zijn videocall met Poetin naar hen terug. Zijn boodschap was duidelijk: de westerse 'steun voor de Oekraïense soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit' is 'onwankelbaar', de 'kosten' voor 'Russische agressie' zullen 'zeer hoog' zijn.

Sancties

Van de annexatie van de Krim over de moordpogingen op ex-spion Sergei Skripal en oppositieleider Alexei Navalny tot de cyberdisruptie van de Amerikaanse verkiezingen: na elke Russische aanval werden de voorbije jaren de Amerikaanse en Europese sancties tegen Moskou wat uitgebreid. Een resem militairen, overheidsfunctionarissen, parlementsleden, staatsbedrijven en oligarchen die innig zijn met Kremlin, zoals Oleg Deripaska en Viktor Vekselberg, kregen een visumban in het Westen, zagen hun buitenlandse activa deels bevroren worden of moesten toezien hoe investeerders verboden werd nog langer zaken met hen te doen.

Nu overweegt het Witte Huis een heel arsenaal aan ongeziene sancties, onder meer voor de onmiddellijke entourage van Poetin. De grootste Russische banken, zoals Sberbank en VTB, kunnen geviseerd worden, net als het staatsinvesteringsfonds RDIF. De Verenigde Staten zouden hun wereldwijde financiële dominantie zelfs aanwenden om te dwarsbomen dat roebels nog in dollars omgezet worden, of dat investeerders Russisch schuldpapier opkopen.

Duitsland zou Biden dan weer toegezegd hebben de pas voltooide Nordstream 2-gaspijpleiding uit Rusland te sluiten bij een militaire escalatie. En de ultieme 'nucleaire optie': Rusland kan de toegang ontzegd worden tot Swift, het in Terhulpen bij Brussel gevestigde internationale netwerk waarlangs ruim 10.000 banken dagelijks miljarden aan financiële transacties laten passeren.

Hoewel Biden de deur dinsdag openhield voor een diplomatieke oplossing, lijkt de kans op een snelle ontmijning van de Oekraïense crisis klein. Het Kremlin noemde de mogelijke sancties ‘buitensporig’ en ontkende opnieuw uit te zijn op een oorlog met Oekraïne. Integendeel, Poetin beschuldigt het Westen ervan zelf de spanningen op te drijven door wapens te leveren aan Oekraïne en militaire oefeningen in de regio te houden. Zo varen al maanden marineschepen van de VS en andere NAVO-lidstaten in de Zwarte Zee.

Westerse invloedssfeer

Voor Poetin is het cruciaal dat Oekraïne niet naar de westerse invloedssfeer afglijdt. Hij ziet de voormalige Sovjetrepubliek als onlosmakelijk met Rusland verbonden via culturele, economische, politieke en familiale banden. Een te westers Oekraïne vormt ook een bedreiging voor Rusland, dat zo de machtsbalans in de regio in zijn nadeel ziet omslaan.

Tijdens het videogesprek met Biden eiste Poetin garanties dat Oekraïne nooit lid van de NAVO wordt. Volgens analisten is de troepenopbouw vooral bedoeld om die garanties te krijgen, eerder dan om een dure oorlog te beginnen.