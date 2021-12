Duitse regering investeert 60 miljard euro in klimaatbeleid

De Duitse regering pompt 60 miljard euro in een klimaat- en transitiefonds. Ze maakt daarbij gebruik van de tijdelijke opschorting van de grondwettelijke schuldenrem.

Vijf dagen na haar aantreden heeft de 'verkeerslichtcoalitie' van bondskanselier Olaf Scholz maandag een aanvullende begroting goedgekeurd. Er gaat 60 miljard euro naar het klimaat- en transitiefonds voor investeringen in de uitbouw van een groene, klimaatneutrale economie.

Het extra klimaatbudget was een onderdeel van het coalitieakkoord tussen de sociaaldemocratische SPD, de groenen en de liberale FDP. De nieuwe regering-Scholz zet zwaar in op klimaatbeleid. Ze wil tegen 2030 de steen- en bruinkoolcentrales versneld sluiten. Dan moet ook 80 procent van de Duitse energievoorziening uit hernieuwbare bronnen komen.

Soepele begrotingsregels

Voor de financiering van de klimaatambities rekent Scholz op de soepele begrotingsregels tijdens de coronacrisis. Daardoor moeten de autoriteiten zich even niets aantrekken van de in de grondwet verankerde schuldenrem. Die bepaalt dat nieuwe schulden beperkt zijn tot 0,35 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Scholz' verkeerslichtcoalitie sprak tijdens de formatie af de rem ook in 2022 te lossen, wat ruimte creëert voor extra investeringen. Volgend jaar zou 100 miljard euro worden geleend. Het geld gaat niet alleen naar klimaatbeleid, maar ook naar digitalisering en investeringen in infrastructuur.

In 2020 ging de Duitse overheid voor 130 miljard euro aan schulden aan; dit jaar liep dat zelfs op tot een ongeziene 240 miljard euro. Het is de bedoeling vanaf 2023 de broeksriem weer aan te spannen. Dat is zo afgesproken met de liberale minister van Financiën, Christian Lindner, een budgettaire hardliner.