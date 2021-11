Duitsland geeft vaccinweigeraars feitelijk huisarrest

'We lopen vol', waarschuwt kanselier Angela Merkel over de toestand in de ziekenhuizen.

Een 'Oostenrijkse' lockdown voor niet-gevaccineerden. Dat is feitelijk wat afscheidnemend Duits kanselier Angela Merkel donderdagavond als een van haar laatste wapenfeiten aankondigde, voor de 'verkeerslichtcoalitie' onder leiding van huidig minister van Financiën Olaf Scholz overneemt. Scholz liet gisteren weten dat de volgende regering de aangekondigde maatregelen zal overnemen.

De opvallendste maatregel: Berlijn voert de 2G-regel in zodra er op weekbasis meer dan 3 Covid-19-patiënten per 100.000 inwoners in het ziekenhuis belanden. Die ziekenhuisbezetting is sinds september belangrijker geworden als beleidsmaatstaf dan de besmettingsgraad. 2G betekent dat alleen nog geprikte of genezen Duitsers aan het publieke leven (horeca, sport, evenementen ...) kunnen deelnemen. Een test volstaat niet meer.

De huidige toestand is dramatisch. Angela Merkel Duits kanselier

Dat komt erop neer dat in grote delen van Duitsland huisarrest voor niet-gevaccineerden geldt. Op dit ogenblik ligt volgens data van het gezondheidsinstituut RKI alleen in de noordwestelijke deelstaten Hamburg, Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein, plus de kleine deelstaat Saarland, de index onder 3. In Beieren en oostelijke deelstaten als Thüringen ligt de incidentie ver boven 3.

'We lopen vol', waarschuwt Merkel over de toestand in de zorg. Die is volgens haar 'dramatisch'. Bij een incidentie van 6 zal 2G+ gelden: zelfs wie geprikt of genezen is, zal dan in plekken met een 'hoog risico' zoals discotheken eerst een sneltest moeten afleggen. In het openbaar vervoer geldt 3G: alleen toegang voor wie geprikt of genezen is of een recente negatieve test kan voorleggen.

Vaccinatieplicht in de zorg

De deelstaten hebben bij het overleg van gisterenavond de federale regering de opdracht gegeven ook zo snel mogelijk een vaccinatieplicht voor zorgwerkers (ziekenhuizen, woon-zorgcentra en gehandicaptenzorg) in te voeren, net als in België een controversieel thema. Uiteindelijk zal de Bondsdag zijn zegen moeten geven aan die vaccinatieplicht.