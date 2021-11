Duitsland schort vergunning gaspijplijn Nord Stream 2 op

De Europese gasprijzen pieken op het hoogste peil in drie weken nadat de Duitse energieregulator extra eisen heeft gesteld aan het consortium rond de gaspijplijn Nord Stream 2.

De Bundesnetzagentur, de energieregulator bij onze oosterburen, kondigde dinsdag aan de procedure voor de goedkeuring van Nord Stream 2 op te schorten. 'Een certificering van de inwerkingstelling wordt alleen overwogen als de operator zijn organisatie heeft aangepast aan de Duitse wetgeving', klonk het in een communiqué.

Het consortium rond Nord Stream 2 heeft zijn hoofdkwartier in Zwitserland, en dat is niet naar de zin van de Duitsers. De regulator eist dat de uitbaters de gaspijpleiding onderbrengen in een Duitse vennootschap. Het consortium heeft voorlopig alleen een Duitse dochter opgericht voor de uitbating van het stuk pijpleiding op Duits grondgebied.

De essentie De Duitse energieregulator schort de procedure voor de goedkeuring van Nord Stream 2 onverwacht op.

Volgens de Duitsers is het een procedurekwestie en geen deel van het geopolitieke spel rond energieveiligheid.

Berlijn probeert de Russen te sussen, die recent zwaar druk zetten om vaart te zetten achter de ingebruikname van de gaspijpleiding.

De impact op België is beperkt, omdat ons land sowieso niet op de eerste rij staat om gas te krijgen via Nord Stream 2.

'De invloed van de beslissing is niet heel groot', zegt Moniek de Jong, die aan de UGent onderzoek doet over Nord Stream 2. 'Dit lijkt een korte onderbreking en de regulator verwacht in januari een definitieve beslissing te nemen.' Dat neemt niet weg dat veel onduidelijk is over het project. 'Het is niet geweten wanneer de pijpleiding in gebruik wordt genomen en of dat op volle capaciteit zal zijn.'

Impact op België

De impact op België is niet duidelijk, zegt De Jong. 'Nord Stream 2 is vooral bedoeld als een alternatief voor de route via Oekraïne, naar Centraal- en Oost-Europa. Die regio heeft prioriteit. Maar het is mogelijk dat een deel van het gas via Nord Stream 2 naar België stroomt.' Alleen is dat aandeel nog niet bepaald.

12% Prijsstijging gas Door de Duitse opschorting van de certificering van Nord Stream 2 tekende de referentieprijs voor gas op de Europese markt een stijging op tot 12 procent.

De Europese gasmarkt reageerde dinsdag gespannen op de Duitse aankondiging. De referentieprijs klom 12 procent hoger tot het hoogste peil in drie weken. Hoewel de impact van de opschorting nog onduidelijk is, voedt ze de nervositeit op de energiemarkten. De grondstoffentrader Trafigura waarschuwde dinsdag voor stroomonderbrekingen door een tekort aan gas.

Als de gasprijs opnieuw omhoogschiet, heeft heel Europa daar last van, niet alleen België, zegt De Jong. Een groter gevaar schuilt volgens haar in het dreigement van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko om de gaskraan naar Europa dicht te draaien. 'Dan komen we sneller in de problemen.'

Russische druk

De beslissing van de Duitse regulator is een tegenvaller voor Rusland, dat onlangs druk zette om vaart te maken met de certificering van Nord Stream 2. De gasleiding werd afgelopen zomer afgewerkt en is inmiddels gevuld met aardgas. Maar zolang de regulator zijn fiat niet heeft gegeven, kan Nord Stream 2 niet in gebruik worden genomen.

De Russische autoriteiten lieten bij herhaling verstaan dat de activering van Nord Stream 2 kon helpen om de recente gascrisis te doen luwen. De Russische president Vladimir Poetin zei vorige maand dat Rusland de gasexport naar Europa makkelijk kan opkrikken. Maar dan moeten volgens hem de 'administratieve belemmeringen' voor Nord Stream 2 uit de weg worden geruimd.

Lees Meer Poetin rolt met spierballen in gascrisis

Chantage door Kremlin

Voor Poetin is de gaspijpleiding een paradepaardje. Maar tegenstanders vrezen dat Europa zich met het project te afhankelijk maakt van de energietoevoer vanuit Rusland. Daarmee zou het kwetsbaar zijn voor chantage door het Kremlin. Onlangs schroefde Moskou de gastoevoer naar Moldavië terug als een vergelding voor de pro-Europese koers van de regering.

Oekraïne en Polen reageerden dinsdag opgetogen op de opschorting van de Duitse procedure. Beide landen leidden al jaren het verzet tegen Nord Stream 2, dat ze bestempelen als een politiek wapen van Moskou. Opvallend was dat Oekraïne, dat een belangrijk transitland is van Russisch gas, maandag door de Duitse regulator werd uitgenodigd om aan tafel te zitten bij de beoordeling van Nord Stream 2. De Jong: 'De Oekraïners mogen met andere woorden feedback geven.'