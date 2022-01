Duitsland staat voor 'mammoetklus' om klimaatdoelen te halen

De Duitse minister van Economie Robert Habeck kondigt een inhaalbeweging aan, nu Duitsland zijn klimaatdoelen op korte en lange termijn dreigt te missen.

Op een persconferentie gaf de nieuwe Duitse minister van Economie Robert Habeck van de groene partij dinsdag een stand van zaken over het klimaatbeleid. 'Zonder bijsturingen halen we de klimaatdoelstellingen voor 2030 niet', waarschuwde hij.

+4% co2-uitstoot De uitstoot van broeikasgassen nam in 2021 niet af, maar steeg met 4 procent.

Duitsland heeft zich voorgenomen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 65 procent terug te dringen, tegenover het basisjaar 1990. In 2045 moet het land dan volkomen energieneutraal zijn. 'Maar als niets verandert, zal de CO 2 -reductie tegen 2030 geen 65 maar 50 procent bedragen', zei Habeck.

Ook op korte termijn gaat het terugdringen van broeikasgassen te traag. 'Door de impact van corona bedroeg de CO 2 -reductie in 2020 nog 40 procent', zegt Habeck. 'Maar in 2021 gaat dat opnieuw de verkeerde richting uit, met zelfs een stijging van 4 procent. De kans is groot dat we de doelstellingen voor 2022 en 2023 evenmin halen. Dat is weinig hoopgevend.'

Die scheve situatie rechttrekken noemt Habeck 'een mammoetklus'. Het afgelopen decennium is de CO 2 -uitstoot jaarlijks gemiddeld met 15 miljoen ton afgenomen. Tegen 2030 moet dat jaarlijkse gemiddelde toenemen naar 36 tot 41 miljoen ton CO 2 . 'De ambities moeten in alle sectoren van de economie fors omhoog', zei Habeck.

Wind

De nieuwe Duitse regering broedt daarvoor op twee wetgevende pakketten, die ze tegen Pasen en de zomer door het parlement wil krijgen. Het gaat om de verdere uitbouw van wind- en zonne-energie en de inzet van nieuwe waterstoftechnieken. Habeck herhaalde de ambitie om tegen 2030 80 procent van de stroom uit hernieuwbare energie te halen. Momenteel bedraagt dat aandeel 42 procent.

Habeck wil de deelstaten er de komende maanden van overtuigen meer ruimte vrij te maken voor windmolenparken. 'Vandaag voldoen slechts twee deelstaten aan de doelstelling om 2 procent van het landoppervlak vrij te maken voor windenergie', zei hij. 'Dat moet omhoog, want windenergie maakt ons land minder afhankelijk van bewegingen op de internationale energiemarkt.'

Gas

De nieuwe Duitse regering kant zich tegen kernenergie, maar Habeck wijst wel op het blijvende belang van gas in de energiemix. 'Het is onmiskenbaar dat we gascentrales nodig hebben als back-up, wanneer wind- en zonne-energie door weersomstandigheden tekortschieten.' Het gaat om centrales die zo worden gebouwd dat ze vanaf 2030 niet langer op aardgas, maar op waterstof kunnen draaien.

