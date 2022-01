EU-commissaris Breton: '500 miljard investeren in kerncentrales'

'Kolossale investeringen in kernenergie zijn nodig om de komende dertig jaar de Europese emissiedoelstellingen te halen en om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen', zei Breton in de Franse krant Journal du Dimanche. 'Alleen al de bestaande kerncentrales hebben vanaf nu tot 2030 50 miljard euro aan investeringen nodig. En voor de nieuwe generatie 500 miljard tegen 2050! De groene transistie zal leiden tot een industriële revolutie op nooit geziene schaal.'

Volgens Breton is het omstreden EU-plan om kernenergie en aardgas te bestempelen als groene energiebronnen een essentiële stap om financiering hiervoor aan te trekken. De EU raadpleegt lidstaten over de vraag of deze stroombronnen ook echt als duurzaam gezien kunnen worden. Frankrijk heeft hierin het voortouw genomen, maar Oostenrijk en Duitsland, dat bezig is al zijn kerncentrales te sluiten, zien niets in het plan.