Europa bant vluchten voor mensensmokkel via Wit-Rusland

De Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia zal geen vliegtuigen meer kunnen leasen in Ierland om migranten over te brengen naar de EU-grenzen.

Europa probeert een stokje te steken voor de Wit-Russische' georkestreerde mensenhandel'. Touroperators en vervoersmaatschappijen die meewerken aan mensensmokkel naar Europa belanden op een zwarte lijst.

'Pogingen om Europa te destabiliseren zullen niet werken. We zullen nooit aanvaarden dat mensen worden gebruikt voor politieke doeleinden.' Met die woorden kondigde Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen in het Europees Parlement een tegenoffensief aan tegen het Wit-Russische regime.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken keurden een week geleden al een vijfde reeks sancties goed tegen Wit-Rusland. Daarbij keek de Unie vooral naar mensen of organisaties die het vervoer van asielzoekers naar de grens met de Europese Unie organiseren of faciliteren. Duizenden migranten zijn de voorbije maanden van Turkije en Irak via Minsk overgevlogen naar de grens met Polen en Litouwen.

Europa beschikt al jaren over een zwarte lijst voor onveilige vliegtuigen. Hetzelfde principe wordt nu gebruikt om de mensensmokkel door Wit-Rusland aan banden te leggen.

De Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia leaset in Ierland vliegtuigen voor het transport van de migranten. Europa miste een breekijzer tegen dergelijke praktijken. Het nieuwe juridische instrument dat de Commissie dinsdag voorstelde, vult die lacune. Europa beschikt al jaren over een zwarte lijst voor onveilige vliegtuigen. Zij mogen het luchtruim niet meer in. Hetzelfde principe wordt nu gebruikt om de mensensmokkel door Wit-Rusland aan banden te leggen.