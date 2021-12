Europa bestelt ruim 180 miljoen omikronvaccins bij Pfizer

De Europese Commissie bestelt een eerste schijf van ruim 180 miljoen coronavaccins die specifiek zijn aangepast om beter te beschermen tegen de zeer besmettelijke omikronvariant. Europa gaat daarvoor in zee met Pfizer-BioNTech.

De Commissie sloot in mei een derde contract met Pfizer-BioNTech voor de aankoop van maximaal 1,8 miljard vaccins. 'Onze contracten bepalen dat de bedrijven op verzoek binnen 100 dagen aangepaste vaccins zullen ontwikkelen', zei Commissievoorzitster Ursula von der Leyen donderdagnacht in de marge van de Europese top.

Toch is Europa volgens von der Leyen vandaag beter gewapend dan een jaar geleden, toen de deltavariant aan zijn opmars begon. Toen moesten de inentingscampagnes nog uit de startblokken schieten. Nu kunnen in de EU tot 300 miljoen doses per maand worden geproduceerd.