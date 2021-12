Europa wil eurobiljetten complete make-over geven

Op een zucht van de twintigste verjaardag van de eerste eurobiljetten wil de Europese Centrale Bank de briefjes een grondige make-over geven.

De nieuwe eurobiljetten zullen er niet zomaar komen. ECB-voorzitster Christine Lagarde wil ook de Europese burger zijn zegje laten doen. 'De bedoeling is de biljetten zo te ontwerpen dat de Europeanen, ongeacht leeftijd of achtergrond, zich er beter mee kunnen identificeren', beklemtoont Lagarde.

Het zal dus nog een hele poos duren voor u de nieuwe briefjes effectief in handen krijgt. Lagarde gaat uit van een consultatieproces van verschillende jaren, met focusgroepen, een thematische adviesgroep en een brede bevraging.

De bedoeling is de biljetten zo te ontwerpen dat de Europeanen, ongeacht leeftijd of achtergrond, zich er beter mee kunnen identificeren. Christine Lagarde Voorzitster ECB

Dat hele proces moet uitmonden in een nieuw thema voor de toekomstige bankbiljetten. De huidige biljetten tonen bruggen in verschillende architectuurstijlen. Voor ons land zal fotograaf Stephan Vanfleteren als deskundige in de thematische adviesgroep zetelen.

Pas wanneer een onderwerp is gekozen, volgt een ontwerpwedstrijd. Nadien valt dan een besluit over de productie en over mogelijke uitgiftedata. Een definitieve beslissing wordt tegen 2024 verwacht.