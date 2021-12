Europa wil lidstaten samen gas laten aankopen en opslaan

De hoge energieprijzen en mogelijke Russische sancties dreigen de Europese top donderdag te animeren. De Europese Commissie legt een wettelijk kader op tafel voor de gezamenlijke aankoop en opslag van gas, en bant langetermijncontracten die verder lopen dan 2049.

De relaties met Rusland houden de 27 Europese leiders in de ban. De Russische president Vladimir Poetin bracht een grote legermacht en gevechtsmateriaal samen bij de grens met Oekraïne en dreigt met tegenmaatregelen als Oekraïne te veel doorschuift naar de Westerse invloedssfeer en onder de vleugels van de NAVO terechtkomt.

Woensdag leerde een top van de 27 leiders met hun collega's uit Oekraïne, Georgië, Moldavië, Armenië en Azerbeidzjan, leerde dat meer landen getroffen worden door de hybride oorlogspraktijken van Moskou. Veiligheidsdiensten detecteerden al meerdere pogingen om Oekraïne van binnenuit te destabiliseren en de Baltische EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland ervaren net als Moldavië en Georgië intensieve druk.

Gaswapen

Daria Navalnaya, de dochter van de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexej Navalny, nam woensdag de Sacharovprijs voor haar opgesloten vader in ontvangst in het Europees Parlement. In haar toespraak hekelde ze de te pragmatische koers van Europa ten aanzien van het Rusland van Vladimir Poetin als 'cynisme, hypocrisie en corruptie'.

Schermvullende weergave Daria Navalnaya, de dochter van de Russische oppositieleider Alexej Navalny, nam woensdag namens haar opgesloten vader de Sacharovprijs in ontvangst in het Europees Parlement. ©Photo News

De westerse wereld dreigde al met zware sancties als Poetin zijn dreigementen hard maakt in Oekraïne. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen bereidde een lijst met mogelijke sancties voor. Toch zal ze die donderdag niet op tafel leggen, want bij bepaalde sancties worden sommige lidstaten meer getroffen dan andere. De Commissie wil pas knopen doorhakken als Poetin echt in actie komt.

Europa vreest dat Poetin andermaal het gaswapen zal trekken. De prijs voor gas is door de vijandelijkheden verder omhoog geschoten. De hoge energieprijzen leiden al maanden tot grote verdeeldheid in Europa. Zuid-Europa is erg bezorgd over de betaalbaarheid van de energie voor de individuele consument. De Centraal-Europese landen die sterk afhankelijk zijn van Russisch gas richten hun pijlen op de strenge Europese klimaatmaatregelen die de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent moeten terugdringen.

Om die landen wat tegemoet te komen, legde de Commissie woensdag een voorstel op tafel dat lidstaten wettelijk moet toelaten samen gas aan te kopen. Landen die zich in dezelfde regio bevinden, zouden ook een gezamenlijke strategische reserve kunnen aanleggen en zo minder kwetsbaar worden voor prijsschokken. Bovendien past dat plan in een breder wetgevingspakket voor milieu en klimaat.

Strategische reserves

De gezamenlijke aankoop en opslag van gas is bedoeld om de overschakeling op alternatieve, schonere brandstoffen als waterstof en biomethaan mogelijk te maken. Omdat de gaslevering met landen als Rusland verbonden is aan langetermijncontracten eist de Commissie dat de lidstaten geen leveringscontracten meer afsluiten die tot voorbij 2049 lopen.

De markt en de infrastructuur voor gas moeten geleidelijk worden klaargemaakt voor waterstof. Europa wil tegen 2030 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof produceren. Groen-Europarlementslid Sara Matthieu waarschuwt dat 'we niet de fout mogen maken gas een op een te vervangen door waterstof. Waterstof is schaars en inefficiënt als energiedrager.' Ze vraagt de Commissie meer duidelijkheid over waar waterstof ingezet kan worden en welke infrastructuur daarvoor nodig is.

De Commissie eist van de energiesector een betere controle en rapportering van methaanlekken, een verplichting om lekkende leidingen te herstellen en een verbod op affakkelen. Methaan is een veel schadelijker broeikasgas dat vooral vrijkomt via olie- en gaslekken. Europa, de VS en nog een honderdtal landen beloofden op de klimaattop van Glasgow de uitstoot van methaan tegen 2030 met minstens 30 procent te verminderen.

Renovatiegolf

Europa verhoogt de druk om energieslurpende woningen te renoveren. Tegen 2030 moeten 30 miljoen gebouwen - zo'n 15 procent van het gebouwenbestand in elke lidstaat - van de laagste energieklasse G naar een energieprestatiecertificaat F zijn geëvolueerd. Tegen 2033 moet van F naar E gegaan worden. Vanaf 2030 moeten alle nieuwe gebouwen uitstootvrij zijn; tegen 2050 ook alle al bestaande woningen.