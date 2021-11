Europees Hof van Justitie fluit Hongarije terug over restrictieve asielwet

Volgens het Europees Hof van Justitie in Luxemburg is de Hongaarse asielwet uit 2018 in strijd met het Europees recht.

In de nasleep van de vluchtelingencrisis die in de zomer van 2015 uitbrak, nam de Hongaarse premier Viktor Orbán een rist maatregelen om het asielbeleid te verstrengen. Orbán weigerde ook mee te werken aan een Europees spreidingsplan voor asielzoekers.

De Europese Commissie pikte de Hongaarse demarches niet en trok naar het Hof van Justitie in Luxemburg. Volgens Brussel waren de wetswijzigingen in strijd met de EU-richtlijnen. In een vonnis gaf het hof de Commissie over de hele lijn gelijk.

Derde land

De rechters in Luxemburg oordeelden dat Hongarije de evaluatie van asielaanvragen onterecht heeft aangescherpt. Volgens de nieuwe regels worden asielaanvragen niet langer als ontvankelijk beschouwd als de aanvrager in Hongarije is beland via een derde land dat als veilig werd bestempeld.

Het hof veroordeelde ook de vervolging van organisaties die asielzoekers onder meer helpen bij het indienen van een asielaanvraag. Hulpverlening aan vluchtelingen werd de facto strafbaar gesteld. Daarmee overtrad Boedapest de richtlijn voor de opvang van wie bescherming zoekt.