Europees Hof van Justitie tikt Polen opnieuw op de vingers

Op een moment dat de Europese Unie zich vierkant achter Polen schaart in de migratiecrisis aan de grens met Wit-Rusland, gaat de strijd rond het respect van de rechtsstaat tussen Brussel en Warschau onverminderd voort. Dinsdag is weer een nieuwe aflevering aan de saga toegevoegd.

Politieke controle

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg boog zich over de kwestie op vraag van een rechter in tweede aanleg in Warschau.

De Poolse nationalistische regering is verwikkeld in een resem conflicten met de EU over het respect voor de rechtsstaat en hervormingen van justitie. Volgens Brussel ondermijnt Warschau de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. In oktober legde het EU-hof Polen nog een dwangsom van 1 miljoen euro per dag op zolang het de Europese bezwaren tegen de omstreden gerechtelijke hervormingen in het land negeert.