Europees opperrechter Koen Lenaerts: ‘Onze arresten staan los van de dagjespolitiek’

Als hoogste rechter bij het Europees Hof staat Koen Lenaerts volop in het gewoel. Opstandige lidstaten als Polen en Hongarije verwerpen de voorrang van het Europees recht, wat dit jaar pijnlijke hoogtepunten met forse dwangsommen opleverde. ‘Je kan in een gemeenschappelijke rechtsorde niet zeggen: ik ga mijn eigen weg.’

Winters licht vult via de brede ramen het hoekkantoor van Koen Lenaerts. In de gang verraadt de subtiele aanwezigheid van een bodyguard zijn status. Als president van het Europees Hof van Justitie heeft Lenaerts dezelfde rang als Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad.

Alle grote Europese levensvragen - van de macht van grote techbedrijven tot het homohuwelijk - belanden op het bord van het Hof. Maar dit jaar werd het wel erg stormachtig. Polen en Hongarije stelden de autoriteit van het Luxemburgse Hof telkens weer op de proef en sleurden de EU-instelling mee in een politiek gevecht. Lenaerts, het gezicht van het Hof van Justitie, moest het juridische antwoord op dat gewoel dirigeren.

Maar de hete hangijzers moeten even wachten. Eerst doceert Lenaerts de basisregels van het Europees recht. 'De Europese Unie is niet meer dan een politiek en juridisch kader voor het samenleven van 27 lidstaten in één grote ruimte zonder binnengrenzen. De gezamenlijke Europese beleids- en bestuurslaag maakt het mogelijk harmonisch in eenzelfde rechtsruimte te leven. Dat veronderstelt wel dat de lidstaten elkaar vertrouwen en als gelijken beschouwen', zegt hij. 'Lidstaten kunnen niet eenzijdig wegbreken van de gemeenschappelijke regels. Dan wordt de gelijkheid van lidstaten voor het Unierecht verbroken. Elkaar vertrouwen betekent ook dat alle lidstaten een democratisch bestel moeten hebben, gesteund op de scheiding der machten en onafhankelijke, onpartijdige rechtspraak.’

Lenaerts' Europees Hof van Justitie fungeert als 'helpdesk' voor de nationale rechters. ‘Europees recht is een laag rechtsregels die identiek is voor alle 27 rechtssystemen. Maar de nationale rechtsregels mogen niet in conflict treden met de gemeenschappelijke regels. Per jaar behandelen we tot 600 prejudiciële vragen: vragen van nationale rechters over de juiste uitlegging van het Unierecht. Wij werken hier in Luxemburg in 24 talen en hebben toegang tot 27 rechtssystemen. In zaken over ouders van hetzelfde geslacht, alimentatiegeld, het dragen van een hoofddoek of de beveiliging van persoonlijke gegevens spelen nationale gevoeligheden en juridische culturen. Wij kunnen al die schakeringen meenemen in onze uitspraken.’

Polen en Hongarije liggen wel onder vuur bij de Europese Commissie en het Europees Hof omdat hun gerechtelijk systeem gepolitiseerd is.

Koen Lenaerts: ‘Je kan Europa niet opdelen in goede en slechte leerlingen. Elk rechtssysteem heeft tekortkomingen die kunnen worden verbeterd, denk maar aan de verjaring van fraudeprocessen. Duitsland heeft na een arrest van het Hof van Justitie de autoriteit die een Europees aanhoudingsbevel uitschrijft, de nodige onafhankelijkheid moeten verlenen.’

'Het is wel essentieel dat nationale rechters onafhankelijk en onpartijdig zijn. In een recent arrest toonde een Hongaarse rechter van eerste aanleg zich heel moedig. Hij had het EU-Hof vragen voorgelegd over het recht op een advocaat bij politieverhoren en op een tolk, twee procedures die geharmoniseerd zijn op Europees niveau. De procureur-generaal van Hongarije, die daar blijkbaar de bevoegdheid voor heeft, oordeelde evenwel dat die vraag aan het EU-Hof illegaal was én een tuchtrechtelijke inbreuk op de plicht om het Hongaars recht toe te passen. Maar de lagere rechter hield het been stijf en stelde twee bijkomende vragen aan de Europese rechters. Het antwoord van het EU-Hof was duidelijk: nationale rechters, ook die op lager niveau, mogen niet worden geremd door nationaal recht om vragen over de uitlegging van het Europees recht voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.’

‘In deze zaak was het nodig de puntjes op de i te zetten. Je kan niet in een gemeenschappelijke rechtsorde zeggen: nu ga ik mein Sonderweg.’

Polen en Hongarije stellen de voorrang van het Europees recht ter discussie, toch?

Lenaerts: ‘Dat is politieke strategie. Bepaalde politieke verantwoordelijken in bepaalde lidstaten - mijn positie verhindert me specifieker te zijn - willen zo de aandacht afleiden van de werkelijke inzet: de principes van liberale democratie, pluralisme, tolerantie en bescherming van minderheden. Die staan in artikel 2 van het Unieverdrag en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het zijn de waarden waarop de Unie steunt. Zonder de zekerheid dat alle lidstaten én de Unie zelf aan die gemeenschappelijke waarden en normen voldoen, zijn EU-landen niet langer bereid elkaar te vertrouwen of elkaars beslissingen te erkennen. Dan rafelt de hele structuur van de ruimte van vrijheid, recht en veiligheid uit elkaar. Als niet elke lidstaat aan die waarden vasthoudt, houdt de Europese Unie zoals we die kennen op te bestaan.’

‘Die waarden: dat is geen theorie. Het gaat om de bescherming van minderheden tegen wat Alexander Hamilton 230 jaar geleden de tirannie van de meerderheid noemde. Democratie steunt op een uitwisseling van gedachten tussen meerderheid en oppositie, en vereist geïnformeerde standpuntbepaling in een electoraal proces. Als landen waar ook ter wereld de meerderheid gebruiken om de media, de sociale media of de rechterlijke macht aan banden te leggen - met andere woorden, om elke vorm van tegenspraak aan de zittende meerderheid te ringeloren - dan vervullen zij niet meer de voorwaarde voor een democratie. Het is de rol van de rechter om in te staan voor de bescherming van degenen die niet akkoord zijn met de meerderheid, van de vrijheid van meningsuiting, betogen en vereniging, de vrijheid om de eigen identiteit te beleven, religieus of seksueel, het recht om anders te zijn.’

U zegt dat u geen namen wilt noemen. Maar de voorbeelden wijzen wel naar Polen en Hongarije.

Lenaerts: ‘Autocratische tendensen zijn geen fenomeen van Centraal- en Oost-Europa alleen. Ook een bepaald pseudo-intellectueel discours in West-Europa laat zich verblinden door de waan van de dag. Een systeem waarin een sterke leider zegt te weten wat het volk wil en dat er vervolgens voor zorgt dat het volk alleen nog de stem van de leider volgt, is gevaarlijk.’

‘Ik was destijds als professor betrokken bij de Conventie die een Europese ontwerpgrondwet opstelde. Het beklemtonen van die waarden leek toen een open deur in te trappen: wie maakte zich nog zorgen om de democratie? Iedereen was toen nog in de ban van de euforie na het wegvallen van de tweedeling tussen het communisme en het kapitalisme, tussen autocratie met communistische partijen in het oosten en liberale democratie in het westen van Europa. Maar kijk: twintig jaar later zit die democratie in de problemen. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS.’

De erosie van het vertrouwen is al bezig. Het Duits grondwettelijk hof oordeelde in mei 2020 dat het Europees Hof zijn zegen niet had mogen geven voor het opkoopprogramma van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank. Het Pools grondwettelijk hof inspireert zich daarop om uitspraken van het EU-Hof naast zich neer te leggen.

Lenaerts: ‘De 800 beslissingen die het Europees Hof jaarlijks neemt, worden uitgevoerd. Dat is de realiteit, in álle lidstaten. Soms creëren uitspraken een punctueel probleem, zoals het arrest van het Duits grondwettelijk hof over het opkoopprogramma van de ECB . Maar die koe is intussen van het ijs, zoals ze in Duitsland zeggen. En het ECB-opkoopprogramma op de financiële markten is niet één dag onderbroken geweest. Dat bewijst dat de rechtsorde van de Unie veel robuuster is dan men zich voorstelt.’

‘Men moet dus ophouden Europa kunstmatig opnieuw te splitsen in West en Oost. Er zijn soms problemen waarbij een lidstaat zich afzet tegen een basisaspect van de Europese Unie. Wij lossen dat op in alle sereniteit in een bijna droge rechterlijke uitspraak die ten voeten uit gemotiveerd is. Nadien ligt de bal opnieuw in het politieke kamp, om de naleving van dat arrest te verzekeren.’

Polen weigert de dagelijkse dwangsom van 1 miljoen euro te betalen die uw Hof eist zolang de tuchtkamer voor Poolse rechters niet is opgeheven.

Lenaerts: ‘Sancties zijn geen doel op zich. De Commissie heeft in de verdragen een beoordelingsmarge voor hoe ze op de effectiefste manier een lidstaat tot uitvoering kan drijven. Het afdwingen van gerechtelijke beslissingen gebeurt overal in de wereld door wat we in België zo mooi 'de arm van de wet' noemen: de uitvoerende macht, het politieapparaat, maar nooit door de rechters zelf. Als iemand in België wordt veroordeeld tot het betalen van 1.000 euro aan partij B, en die betaalt niet, dan komt de deurwaarder op een bepaald ogenblik beslag leggen.’

‘Onze arresten staan los van de dagjespolitiek. Die over rechtsstaat en onafhankelijkheid van het gerecht zetten intussen wel de norm in Europa. Bovendien: in geen enkele van onze lidstaten zijn politieke partijen of meerderheden eeuwig.’

Hongarije en Polen spanden een rechtszaak aan bij het EU-Hof tegen EU-wetgeving die subsidies aan lidstaten voortaan koppelt aan de eerbiediging van de rechtsstaat. De advocaat-generaal oordeelde begin december dat dit mechanisme strookt met de EU-verdragen. Hoe gaat het verder?

Lenaerts: ‘In uitzonderlijke zaken, zoals dit beroep tot nietigverklaring van een verordening aangenomen door het Europees Parlement en de Raad, beslist het voltallige Hof. Het beroep van Polen en Hongarije is net omwille van de constitutionele draagwijdte belangrijk. De Europese rechters beraden hierover in meerdere sessies, in het Frans en zonder tolken en medewerkers. Geleidelijk komt er een tekst. De deliberatie duurt twee tot drie maanden en die uitspraak wordt eerst vertaald in alle talen voor ze openbaar wordt gemaakt. '

Volgende week wordt Koen Lenaerts 67. Maar stoppen is niet aan de orde. Het Europees Hof hanteert ook geen leeftijdsgrens. 'Deze werkende grootouder gaat nog jaren door. Ik voel me beter dan ooit', zegt hij. Zijn zes dochters en elf kleinkinderen, gekoesterd in een fotolijst in zijn kantoor, begrijpen dat.