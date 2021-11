Europese Unie tuigt slagkracht in zee, cyberspace en ruimte op

De Europese plannen om een eigen arsenaal en leger uit te bouwen krijgen vastere vorm. 'Een Europese interventiemacht van 5.000 mensen is geen alternatief voor de NAVO, maar een versterking,' zegt Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU.

De chaotische evacuatie van Europese burgers via de luchthaven in Kaboel deze zomer schudde Europa wakker. De Unie beschikte niet over een strategisch plan, miste elke vorm van interne coördinatie en ontbeerde de militaire troepen om de aftocht van eigen burgers uit Afghanistan te beschermen.

Sindsdien werkt Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, aan een strategisch kompas. Dat moet de economische grootmacht Europa militair op de kaart zetten. In maart buigen de Europese leiders zicht over dat plan. Een eerste versie, met concrete doelstellingen en deadlines voor een Europese defensiemacht, kreeg dinsdag brede steun bij een overleg van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

'Europa is in gevaar', schrijf Borrell. 'We hebben defensiecapaciteit nodig die snel ingezet kan worden.' Het meest prangende is de oprichting van een 'snelle interventiemacht', met wapens en troepen. De Amerikaanse paraplu is sinds de doortocht van Donald Trump in het Witte Huis, opgeborgen. Europa moet zijn eigen boontjes doppen, luidt de boodschap vanuit Washington.

Fiasco

'We moeten in staat zijn krachtiger, sneller en beslissender te reageren op crisissen', zei Borrell dinsdag. Tegen 2025 moet het Europese leger worden opgezet, tot 5.000 mensen sterk, met personeel en materiaal uit zowel de lucht-, de zee- als de landmacht. Volgend jaar al komen scenario's op tafel over wanneer en waar de troepen ingezet worden. Een crisisevacuatie van Europese burgers is scenario nummer een.

De inzet kan modulair gebeuren. Maar het is wel de bedoeling dat de verschillende nationaliteiten en expertises goed samenwerken. Daarom komen er al vanaf 2023 gezamenlijke trainingen en oefeningen. Alle lidstaten betalen mee aan die Europese interventiemacht, ook al doen ze niet mee aan een opdracht. Die oplossing moet een herhaling vermijden van het fiasco van de Europese gevechtstroepen. De 1.500 soldaten die in dat project van 2007 permanent klaar moesten staan voor een interventie werden nooit ingezet.

Wat Europa doet, is complementair met de NAVO. Josep Borrell Buitenlandchef EU

De NAVO beschikt al over een gelijkaardige crisismacht. Oost-Europese landen zijn bang dat een Europees leger de NAVO zal verzwakken. De druk en treiterijen van Wit-Rusland en Rusland op de oostflank van Europa nemen toe. 'Wat Europa doet, is complementair met de NAVO. Europese samenwerking versterkt de NAVO,' zegt Borrell. 'Wat we samen doen, maakt ons ook een sterkere partner van de Verenigde Staten.'

Cyberveiligheid

Oorlogen worden vandaag niet alleen uitgevochten op land, maar ook in de ruimte en in cyberspace. Rusland testte dinsdag onaangekondigd een antisatellietwapen uit op een eigen oude satelliet die in een baan om de aarde draaide.