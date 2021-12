Franse ex-premier Fillon aan de slag bij Russische chemiereus

De voormalige Franse presidentskandidaat en oud-premier François Fillon heeft een nieuwe job gevonden. Hij wordt onafhankelijk bestuurder bij Sibur, de grootste Russische chemiegroep gecontroleerd door een vertrouweling van Vladimir Poetin.

Terwijl Frankrijk langzaam maar zeker in de ban raakt van de race naar het Élysée in april 2022 beproeft François Fillon, de rechtse presidentskandidaat van vijf jaar geleden, zijn geluk dezer dagen buiten de politieke wereld. Sinds zijn mislukte gooi naar de sleutels van het presidentiële paleis in Parijs in 2017 is het bedrijfsleven zijn actieterrein.

Zo was hij enkele jaren als adviseur aan de slag bij Tikehau Capital, een Franse investeringsmaatschappij. Sinds deze zomer zetelt hij ook in de raad van bestuur van de Russische staatsoliegroep Zaroubejneft.

Aan die lijst voegt de Franse ex-premier nu een nieuw mandaat toe. Sibur, de grootste Russische petrochemische groep, maakte vrijdag bekend Fillon binnengehengeld te hebben als onafhankelijk bestuurder.

Gerhard Schröder

Het bedrijf is niet alleen in Rusland een grote speler. Het is ook erg actief in Oost-Europa. Zijn belangrijkste aandeelhouders zijn Leonid Mikhelson, de topman van Ruslands grootste onafhankelijke aardgasproducent Novatek, en Guennadi Timtsjenko. Die zakenman is een vertrouweling van president Vladimir Poetin.

Grote Russische groepen werven wel vaker voormalige Europese leiders aan. Ze hopen baat te hebben bij het uitgebreide netwerk en de invloed die velen van hen door de bank genomen nog hebben op het oude continent.

Zo heeft de Duitse ex-kanselier Gerhard Schröder al jaren een topfunctie bij de Russische oliereus Rosneft en bij Nord Stream, het consortium voor de bouw en uitbating van de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Ook de Oostenrijkse ex-minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl dook dit jaar op in de raad van bestuur van Rosneft.

Nepjobs

Dat Russische bedrijven in zee gaan met Fillon kan vanuit Europees perspectief verbazen. De oud-presidentskandidaat heeft immers juridische besognes. In juni vorig jaar veroordeelde een Parijse rechtbank hem tot vijf jaar cel en een boete van 375.000 euro. Daarnaast mag hij zich tien jaar niet verkiesbaar stellen.

Fillon kreeg die straf nadat de correctionele rechtbank hem schuldig bevonden had aan verduistering van overheidsgeld door de creatie van nepjobs. Die achtte het bewezen dat de echtgenote van de ex-presidentskandidaat, Penelope Clarke, jaren onterecht betaald was als parlementair medewerker van haar man.