Geen kajaks meer in Noord-Franse Decathlons door overstekende migranten

De sportwinkelketen Decathlon zet de verkoop van kajaks stop in twee Franse winkels. Dat moet migranten ervan weerhouden het Kanaal over te steken met zo'n bootje.

In de Decathlon-vestigingen van Calais en Duinkerke zijn voorlopig geen kajaks meer te vinden. Die beslissing heeft de lokale directie genomen, maar werd goedgekeurd door het bedrijf. 'De verkoop is stopgezet als reactie op de huidige context', stelt Decathlon, dat bevestigt dat het artikel behalve voor sportief gebruik ook kan dienen om het Kanaal over te steken.