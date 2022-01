Huishoudhulp zonder papieren brengt Zweedse premier in lastig parket

De Zweedse premier Magdalena Andersson is in een politieke storm beland nadat bekend geraakt is dat een Nicaraguaanse zonder papieren aan het werk was in haar privéwoning.

In Zweden woedt een polemiek rond premier Magdalena Andersson. Ze belandde in een storm nadat bekend geraakt was dat een illegale huishoudhulp aan de slag was in haar privéwoning.

Magdalena Andersson had zich het begin van het nieuwe jaar ongetwijfeld anders voorgesteld. De Zweedse premier is in een politieke storm beland sinds de tabloid Expressen het afgelopen weekend bekendgemaakt heeft dat de politie vlak voor Kerstmis een Nicaraguaanse vrouw zonder papieren opgepakt heeft in haar huis in Nacka, ten oosten van Stockholm.

De bal ging door een stom toeval aan het rollen. Agenten trokken naar de privéwoning van Andersson nadat het alarm per vergissing geactiveerd was. Toen ze daar aankwamen, troffen ze niet de premier en haar gezin aan maar wel een huishoudhulp. Al snel werd duidelijk dat die vrouw geen geldige documenten op zak had. 'Städgate'- naar het Zweedse woord städa, wat 'schoonmaken' betekent - was geboren.

Veiligheid

De zaak doet om meerdere redenen stof opwaaien in Zweden. In de eerste plaats vanuit een veiligheidsoptiek. Het incident maakte duidelijk dat de Zweedse inlichtingendiensten, belast met de bescherming van de premier, niet de identiteit kenden van alle mensen die toegang hadden tot het huis van Andersson.

Lees meer portret Magdalena Andersson, de Zweedse premier met de kortste ambtstermijn

Die vaststelling baart opzien in Zweden. De afgelopen 36 jaar zijn in het land twee regeringsleden vermoord. In 1986 werd premier Olof Palme neergeschoten nadat hij zonder lijfwacht naar een bioscoop getrokken was. En 19 jaar geleden stak een labiele man in een winkelcentrum in Stockholm minister van Buitenlandse Zaken Anna Lindh dood.

Maar de polemiek gaat verder. Zweedse media achterhaalden dat het poetsbureau dat de premier had ingeschakeld zich nooit aansloot bij sectorakkoorden. Bovendien bleek de baas van het bedrijf een veroordeling opgelopen te hebben in een schandaal rond valse facturen.

Regeringswerk

De onthullingen brengen de premier in een vervelend parket. Bij haar aanstelling tot voorzitter van de Zweedse sociaaldemocraten begin november vorig jaar had Andersson nog de oorlog verklaard aan 'het zwarte geld, criminaliteit op de arbeidsmarkt en uitbuiting van werknemers met een migratieachtergrond'. Voorts beloofde ze toen strijd te voeren tegen 'frauduleuze praktijken met het socialezekerheidssysteem'.