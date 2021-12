Italiaanse vakbonden testen Draghi met algemene staking

In de Italiaanse hoofdstad Rome trokken boze Italianen donderdag de straat op om 'waardig werk en een kwaliteitsvolle job' te eisen.

Italië draait donderdag op een lager pitje. Met een algemene staking protesteren twee grote vakbonden tegen het economisch en fiscaal beleid van de regering. De actiedag vormt een belangrijke test voor premier Mario Draghi.

In Italië viel het openbare leven donderdag deels stil. En voor een keer was het coronavirus niet de katalysator. Een ouderwetse staking in de openbare en de privésector deed de samenleving enkele versnellingen lager schakelen.

Zowel in de industrie als in de dienstensector en bij de overheid vonden werkonderbrekingen plaats. Treinen, bussen en metro's reden niet volgens de normale dienstregeling. Ook werknemers in de luchtvaartsector legden het werk neer. De gezondheidszorg en het onderwijs deden niet mee aan de actiedag.

Belastingen

Tot de algemene staking was opgeroepen door de CGIL en de UIL, twee van de grootste vakbonden van het land, die samen ruim 7,5 miljoen leden tellen. Ze zijn misnoegd over het economisch en fiscaal beleid van de regering.

De werknemersorganisaties schieten in de eerste plaats met scherp op het voornemen van premier Mario Draghi en zijn ploeg om de belastingen in 2022 met 8 miljard euro te verlagen voor mensen die tussen 28.000 en 55.000 euro per jaar verdienen. 'Dat plan komt vooral de betere inkomens ten goede, terwijl het armste deel van de bevolking in de kou blijft staan', luidt de kritiek.

Daarnaast zijn de pensioenplannen van de regering de CGIL en de UIL een doorn in het oog. Vandaag kunnen Italianen met pensioen als ze 38 jaar sociale bijdragen betaald hebben en minstens 62 jaar oud zijn. Dat systeem dooft eind dit jaar uit, waardoor de wettelijke pensioenleeftijd - met uitzondering voor enkele zware beroepen - op 67 jaar komt te liggen.

'Voorts dringen we aan op een bijsturing van de begrotingsplannen voor het industrieel beleid en de strijd tegen de delokalisatie en de jobonzekerheid, meer bepaald voor jonge mensen en vrouwen', stelde de CGIL. Volgens de grootste vakbond van Italië zijn 'voldoende middelen' beschikbaar om de 'rijkdom beter te verdelen en de ongelijkheid te verminderen'.

Europese geldkraan

De CGIL zinspeelde op de tientallen miljarden euro's uit het Europese herstelfonds waarop de derde economie van de eurozone aanspraak kan maken. Maar om die Europese geldkraan open te krijgen moest premier Draghi Brussel net beloven structurele hervormingen - onder meer van het pensioensysteem - door te voeren.

De geplande belastingverlaging komt vooral de betere inkomens ten goede, terwijl het armste deel van de bevolking in de kou blijft staan. CGIL en UIL Italiaanse vakbonden

De algemene staking is een belangrijke test voor het premierschap van de oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank. Sinds Draghi in februari dit jaar aan het hoofd kwam van een regering van nationale eenheid, waagt hij zich aan een delicate evenwichtsoefening: voldoende structureel hervormen zonder het economische herstel na de coronadreun van 2020 te fnuiken. Tegelijkertijd blijft de strijd tegen het longvirus een voortdurende bron van bekommernis.