Italië begint op 24 januari zoektocht naar president

In Italië beginnen de politici op 24 januari de speurtocht naar een opvolger voor president Sergio Mattarella. De verkiezing kan grote gevolgen hebben voor het lot van de regering.

In de buurt van het Palazzo Montecitorio, de thuisbasis van de Italiaanse Kamer in Rome, belooft het binnen drie weken een drukte van belang te worden. Want vanaf 24 januari buigen meer dan 1.000 volksvertegenwoordigers, senatoren en regionale afgevaardigden er zich over één vraag: wie volgt begin februari Sergio Mattarella op als president van de derde economie van de eurozone?

Officiële kandidaturen zijn er niet. Tijdens geheime stemrondes krijgen de meer dan 1.000 politici de kans om één voor één de naam van hun favoriet op een blad te noteren. De procedure leidt soms tot extravagante voorstellen. Zo doken in het verleden wel eens de namen van sportsterren, acteurs of andere publieke figuren op.

Achter de schermen

Om eindeloze stemmingen te voorkomen pogen de voorzitters van verschillende politieke partijen voor de aanvang van de verkiezing achter de schermen gewoonlijk wel te onderhandelen over steun aan één kandidaat. Tijdens de eerste drie rondes is een tweederdemeerderheid nodig voor de verkiezing van een nieuw staatshoofd. Vanaf de vierde ronde volstaat een volstrekte meerderheid.

Forza Italia maakt er geen geheim van dat zijn leider, oud-premier Silvio Berlusconi, de voorkeurskandidaat is van de centrumrechtse partij. Maar de kans dat de zakenman-politicus voldoende steun weet te vergaren in andere rangen is erg klein.

Ook de namen van enkele centrumlinkse ex-regeringsleiders, zoals Giuliano Amato en huidig eurocommissaris Paolo Gentiloni, doen de ronde. Daarnaast gaan voormalig kamervoorzitter Pier Ferdinando Casini en huidig minister van Justitie Marta Cartabia als potentiële kanshebbers over de tong.

Mario Draghi

Maar wat Europese politieke, financiële en economische middens vooral zenuwachtig maakt, is dat ook huidig Italiaans premier Mario Draghi wel wat lijkt te voelen voor de job. Tijdens zijn eindejaarspersconferentie eind vorig jaar zinspeelde hij in elk geval op die optie. 'Ik ben een opa die ten dienste staat van de staat.'

Dat een mogelijke verhuizing van de 74-jarige ex-voorzitter van de Europese Centrale Bank van het Palazzo Chigi naar het Palazzo del Quirinale tot nervositeit leidt, is geen verrassing. Analisten betwijfelen of de regering van nationale eenheid lang standhoudt als het cement van de ploeg - premier Draghi - wegvalt.

Vervroegde verkiezingen zouden Italië in een periode van politieke onzekerheid storten. Daarnaast dreigt de hervormingsagenda in dat scenario in het gedrang te komen. En bijgevolg zou Europa de geldkraan richting Rome kunnen dichtdraaien.