Italië scherpt reisregels voor Europeanen aan

Europeanen die een uitstap naar Italië gepland hebben, mogen strengere reisregels verwachten. Wie niet gevaccineerd is, wacht een verplichte quarantaine van vijf dagen. Voor geprikten is een negatieve coronatest vereist.

Nu de coronabesmettingen in vrijwel heel Europa rond recordniveaus schommelen en de omikronvariant zijn weg zoekt door het oude continent, schroeft Italië de inspanningen op om de verspreiding van het longvirus op zijn grondgebied in te dijken. Daar horen strenge voorwaarden voor reizigers uit de Europese Unie bij.

Verplichte quarantaine

Niet-geprikte Europeanen moeten vanaf 16 december niet alleen bewijzen vlak voor afreis negatief getest te hebben op Sars-CoV-2. Bij aankomst in het Zuid-Europese land wacht een verplichte quarantaine van vijf dagen. Zo'n isolatie was al verplicht voor niet-EU-burgers. De nieuwe regels blijven tot 31 januari van kracht.

Dit najaar wist het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld België, een nieuwe golf lang af te wenden. Maar intussen zijn ook daar bressen in de coronadijken geslagen. Dinsdag registreerde het land meer dan 20.000 besmettingen in 24 uur. In dezelfde tijdspanne overleden 120 mensen aan de longziekte.