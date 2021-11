Kladversie van regeerakkoord tussen VVD en CDA slingert rond op Nederlandse trein

De Nederlandse politieke partijen VVD en CDA hadden eind september al 'een proeve van een regeerakkoord' klaar, die via een oplettende treinreiziger bij de Volkskrant is beland. De leider van de ChristenUnie pleit schuldig.

Na 245 dagen, een naoorlogs record, blijft de Nederlandse formatie boeiend om te volgen. Via de Volkskrant raakt woensdag bekend dat de VVD van premier Mark Rutte en het CDA eind september al samen een kladversie van een regeerakkoord geschreven hadden. Een lezer van de krant vond het document op de trein, waar een onderhandelaar het liet liggen.

De schuldige blijkt het Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers. De leider van de ChristenUnie geeft dat toe op Twitter, waar hij meteen mea culpa slaat. 'Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout', schrijft Segers. 'Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.'

De nota, die dateert van 26 september, werd geschreven toen de formatie compleet in een impasse zat. Op dat moment onderzocht informateur Johan Remkes (VVD) de piste van een minderheidskabinet met de VVD, het CDA en D66, omdat die laatste partij geen voortzetting van het huidige kabinet - met de ChristenUnie - wilde. Kort nadien liet D66 haar verzet tegen de ChristenUnie varen.

Met het document, dat volgens de informateurs geen enkele rol speelt in de onderhandelingen, lonkten de twee partijen uitdrukkelijk naar D66. 'We hebben oprecht geprobeerd ook het politieke programma van D66 recht te doen', citeert de Volkskrant uit het akkoord tussen de VVD en het CDA. Volgens de krant verscheen het document de afgelopen week nog op tafel bij onderhandelingen over het onderwijs- en migratiebeleid.

In het oog springen forse maatregelen rond de klimaatverandering. Zo sturen de VVD en het CDA, die niet al te hoge klimaatambities koesteren, aan op een CO2-reductie van 55 procent, in plaats van de 52 procent die de Europese Unie in 2030 eist. Er zou ook een miljardenfonds van 14 tot 19 miljard euro komen om boeren uit te kopen en zo het stikstofprobleem te verhelpen.

Voorts pleiten de partijen voor gratis kinderopvang voor 'de meeste mensen', een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer kwetsbare vluchtelingen in Nederland. Met een woonfonds en de vermindering of afschaffing van de verhuurdersheffing willen de partijen de krapte op de woningmarkt wegnemen en meer betaalbare woningen garanderen.