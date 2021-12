Liz Truss nieuwe Britse 'superminister' na brexitshuffle

Na het vertrek van brexitminister David Frost promoveert de Britse premier Boris Johnson zijn partijgenote Liz Truss tot 'superminister'. Naast Buitenlandse Zaken krijgt het buitenbeentje nu ook de belangrijke brexitportefeuille toegewezen. Zo komt Truss nog meer in beeld als mogelijke opvolger voor Johnson, die in steeds nauwere schoentjes komt te zitten.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss vervangt Frost in de onderhandelingen over de nasleep van de brexit. Dat meldt de Britse omroep BBC, nadat zaterdag was bekend geraakt dat brexitminister Frost ontslag nam, volgens de media uit onvrede met het beleid van premier Johnson. Frost is teleurgesteld omdat de eerdere coronaversoepelingen niet 'onomkeerbaar' zijn gebleken, zoals Johnson in juli beloofde.

Truss is pas sinds september minister van Buitenlandse Zaken, toen ze door Johnson werd aangeduid als opvolger voor Dominic Raab. Eerder scoorde ze als minister van Internationale Handel door een resem postbrexitvrijhandelsakkoorden te sluiten, onder meer met Japan en Australië.

Noord-Ierland

Truss blijft minister van Buitenlandse Zaken, maar zal ook de onderhandelingen over het Noord-Ierse protocol leiden. 'Liz Truss zal met onmiddellijke ingang de ministeriële verantwoordelijkheid voor de betrekkingen met de Europese Unie op zich nemen', aldus Downing Street.

Als fervente fan van Margaret Thatcher, zowel in haar strijd voor een vrije markt als in haar minachting voor de EU, moet Tuss onderhandelen over de douaneregeling in Noord-Ierland.

Johnsons snelle beslissing om de post in te vullen met een van zijn intimi onderstreept het belang dat hij hecht aan die positie, nu het VK de handelsvoorwaarden probeert te herzien.

De Europese Commissie en het VK onderhandelen over de douaneregelingen in Noord-Ierland. Ze zijn er nog niet in geslaag een compromis te bereiken over het zogenaamde Noord-Ierse protocol. Dat maakte deel uit van het brexitakkoord en bepaalt dat Noord-Ierland de facto deel blijft uitmaken van de Europese eenheidsmarkt.

Dat impliceert controles op goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Noord-Ierland arriveren. Dat is onwerkbaar, vindt de Britse regering, die belangrijke elementen van het akkoord weigert toe te passen en aanpassingen eist. Als fervente fan van Margaret Thatcher, zowel in haar strijd voor een vrije markt als in haar minachting voor de EU, moet Truss dat standpunt nu doorduwen. Naast het Noord-Ierse protocol verzieken ook perikelen over visvergunningen de Brits-Europese relatie.

Opvolger

Met een tweede promotie in enkele maanden tijd komt Truss weer wat duidelijker op de voorgrond als opvolger van Johnson. Samen met Rishi Sunak (Financiën) en Priti Patel (Binnenlandse Zaken) behoort ze nu tot de absolute top van de tory's. Zeker nu Johnson in erg woelig vaarwater zit, na een ware horrorweek, kan Truss gelden als een van de sterkhouders van de regering of zelfs de Conservatieve Partij, die vorige week na 117 jaar een van haar 'veiligste' parlementszitjes verloor.

Na 'Party Gate' - een kerstfeestje in Downing Street terwijl de rest van het land in lockdown zat - dook afgelopen weekend opnieuw een mogelijk compromitterend beeld op voor Johnson. De foto, die zou dateren van mei 2020 en werd gepubliceerd door The Guardian, toont Johnson met zijn vrouw Carrie Symonds en hun pasgeboren zoontje, en twee andere mensen aan een tafel op een terras in de tuin van Downing Street met kaas en wijn.