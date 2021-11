Loekasjenko probeert EU te sussen in conflict over migranten

Via het Wit-Russische staatspersbureau Belta liet Loekasjenko maandag weten dat hij niet aanstuurt op een escalatie van het conflict met Polen en de Europese Unie. Aan de grens van Wit-Rusland met Polen zitten al weken honderden migranten in erbarmelijke omstandigheden. Zeker 13 migranten, onder wie een kind van een jaar, kwamen al om het leven door ontbering.

We beseffen dat als we te ver gaan, oorlog onvermijdelijk is.

'We moeten doordringen tot de Polen, tot elke Pool, en hen tonen dat we geen barbaren zijn en dat we geen confrontatie willen uitlokken', zei Loekasjenko. De EU beschuldigt de dictator ervan de migratiecrisis bewust te hebben uitgelokt door massaal migranten uit het Midden-Oosten in te vliegen en over te brengen naar de grens met Polen, Litouwen en Letland.