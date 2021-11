Macron en Draghi sluiten vooral symbolisch vriendschapsverdrag

Frankrijk en Italië ruimen het puin van de voorbije lastige jaren met een vriendschapsverdrag. Al benadrukt de Franse president Emmanuel Macron dat de nieuwe combine geen afbreuk doet aan de Frans-Duitse as.

Met Mario Draghi als premier kreeg Italië een krachtiger stem op het Europese toneel. De migratiecrisis, de economische inertie, de machtsspelletjes en de deelname van extreme partijen aan het beleid hebben de voorbije jaren serieus geknaagd aan het vertrouwen in de derde economie van de eurozone. Het aura van geloofwaardigheid dat Draghi als voormalig hoofd van de Europese Centrale Bank meeneemt, heeft de vooringenomenheid tegen Italië verminderd.

Vrijdag ontving Draghi de Franse president Emmanuel Macron via de grote poort in de officiële woonst van de Italiaanse president, het Palazzo Quirinale. De twee ondertekenden er met veel bombarie een vriendschapsverdrag. Draghi roemde het 'historisch moment in de relaties tussen beide landen na de officiële ondertekening. Hij herinnerde eraan dat de twee landen 'dezelfde republikeinse waarden huldigen en op dezelfde lijn zitten over respect voor de mensenrechten en de pro-Europese inslag'.

Parijs-Berlijn

Frankrijk had maar met één land een gelijkaardig samenwerkingsverdrag, het verdrag van de Elysée met Duitsland in 1963. Dat Frans-Duitse pact heeft de voorbije decennia tot een hechte samenwerking geleid. De Frans-Duitse as werd de motor van Europa. Europese compromissen worden steevast gekneed door Parijs en Berlijn.

Wegens die vergelijking speculeerden sommige media erop dat de Frans-Italiaanse as de Frans-Duitse zou vervangen, net nu Angela Merkel het Duitse en Europese toneel verlaat en een rood-groen-liberale coalitie het Duitse heft overneemt. Maar die speculatie drukte Macron in Rome de kop in. 'Mevrouw Merkel is nog in functie. Frankrijk is niet op zoek naar een vervanging van de Frans-Duitse relaties na haar vertrek.'

Draghi schoof de voorbije maanden vaker aan bij Merkel en Macron over discussies op de Europese Raad. Zeker bij economische onderwerpen werd zijn raad gewaardeerd. EU-bronnen benadrukken dat elke Franse president nu eenmaal gedwongen wordt een tandem te vormen met de Duitse kanselier.

Macron kijkt aan tegen presidentsverkiezingen in de lente. De meeste Europese waarnemers gaan ervan uit dat hij een tweede termijn zal winnen in de tweede ronde. Draghi is tijdelijk premier. Hij zou volgend jaar kunnen verkassen en Italiaanse president worden. Draghi staan als premier serieuze tests te wachten: van de beloofde hervormingen van economie en justitie is nog niet veel te merken.

Symbolen

Het Frans-Italiaanse vriendschapsverdrag is vooral symbolisch. Macron veegt de spons over enkele irriterende passages van leden uit vorige Italiaanse regeringen, zoals het obstruciebeleid van Matteo Salvini, de voormalige vicepremier van de extreemrechtse Lega Nord. Of de aanmoedigingen die de leider van de Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio persoonlijk overbracht aan de gele hesjes in Frankrijk, die tegen het beleid van Macron betoogden.