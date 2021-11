Magdalena Andersson dan toch premier van Zweden

In het Zweedse parlement is de 54-jarige Magdalena Andersson verkozen als eerste minister. Dat gebeurde vorige week ook al een keer, maar toen moest Andersson na amper enkele uren aftreden.

Tweede keer, goede keer. Magdalena Andersson wordt de nieuwe premier van Zweden, dat voor het eerst een vrouw aan het roer krijgt. Die historische verkiezing werd eigenlijk vorige week al gevierd, toen Andersson woensdag nipt verkozen werd. Maar nog diezelfde dag moest ze al aftreden na een politieke crisis over de begroting. Nadat het parlement de centrumlinkse begroting van de regering-Andersson had afgekeurd, maakte de groene coalitiepartner bekend dat hij uit de regering stapte. Daarop bood Andersson haar ontslag aan.

Ook ditmaal is de overwinning niet denderend: twee tegenstemmen meer en het was geen waar geweest. Zweden krijgt nu een minderheidsregering die maar uit één partij zal bestaan: de sociaaldemocraten van Andersson. Zij bezetten 100 van de 349 parlementszetels.

Andersson zal afhangen van de steun van andere partijen voor haar beleid. Het is van 1979 geleden dat een Zweedse regering het met zo weinig directe steun moest stellen. Het struikelblok van vorige week - de begroting - blijft ook een obstakel. Die is deels opgesteld door drie oppositiepartijen, waaronder de Zweden Democraten, een antimigratiepartij met roots in de neonazibeweging.

Het electorale succes en de opmars van die partij wordt vaak aangewezen als het begin van de politieke crisis in Zweden. De wankele machtspositie van de premier - Anderssons voorganger moest net voor de zomer opstappen - vloeit voort uit het politieke landschap, dat zo versplinterd raakte dat het haast onmogelijk is nog een stabiele regering op de been te brengen. Bovendien lijkt het cordon sanitaire af te brokkelen. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september 2022 zijn nu alle ogen gericht op Andersson.