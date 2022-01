Italië en Europa duimen het best voor een zege van Mario Draghi in de Italiaanse presidentsrace. Dat zegt de Italiaanse politicoloog Roberto D’Alimonte. ‘Als president kan Draghi zeven jaar waken over zijn erfenis als premier en kan hij de regering discreet sturen. Hij zou een stabiliserende factor zijn. Dat begrijpen de kortzichtige markten niet.’