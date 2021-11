Miljardensteun voor toerismesector in Frankrijk

De toerismebusiness is zwaar getroffen door de coronapandemie. Aandelen uit de sector gingen vrijdag nog onderuit nadat Oostenrijk een nieuwe lockdown aankondigde en Duitsland een gelijkaardige ingreep niet uitsloot.

Hoewel de voorlopige cijfers van boekingen voor wintersportvakanties Frankrijk meevallen, is er toch de nodige schrik dat de vierde coronagolf die nu over Europa rolt roet in het eten kan gooien.