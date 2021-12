Nederland sluit horeca en scholen om opmars omikron te stuiten

In Nederland is zondagochtend om 5.00 uur opnieuw een 'onvermijdelijke' lockdown ingegaan. Zo gaat de norm voor thuisbezoek terug naar twee en mogen enkel essentiële winkels openblijven.

Gesloten horeca, een afkoelingsweek in het onderwijs en maximaal twee contacten. De Nederlandse regering pakt door om de vijfde golf van het coronavirus te stuiten. De opmars van de omikronvariant - die vrijwel zeker besmettelijker is dan eerdere dominante varianten - maakt een lockdown tijdens de feestdagen volgens premier Mark Rutte 'onvermijdelijk'.

De nieuwe lockdown gaat op zondagochtend om 5.00 uur en blijft van kracht tot en met 14 januari. Concreet gaat de norm voor thuisbezoek terug naar twee en ook buiten geldt een maximum groepsgrootte van twee personen. Tijdens de feestdagen geldt daarop wel een uitzondering en mogen maximaal vier personen ouder dan 13 jaar samenkomen. Daarnaast gaan heel het onderwijs en de buitenschoolse opvang dicht tot minstens 9 januari.

Lees meer De omikronvariant, de besmettelijke stealthvlieger

Horeca en winkels

Alle horeca en niet-essentiële winkels gaan dicht. Bestellen en afhalen blijft wel mogelijk. Essentiële winkels, zoals supermarkten en kruideniers, mogen openblijven tot 20.00 uur, net als tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat.

De niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, moeten eveneens dicht. Ook een bezoek aan de bioscoop, het museum, een kerstmarkt of evenementen is uit den boze, met uitzondering van uitvaarten, weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek.

'Ik sta hier met een somber gemoed en veel mensen die kijken zullen dat ook zo voelen', zei Nederlands premier Mark Rutte bij de aankondiging van de maatregelen. 'Maar ingrijpen is nodig om erger te voorkomen. Omikron verspreidt zich nog sneller dan we vreesden.'

In de aanloop naar 14 januari zullen de maatregelen herbekeken worden. 'Als de cijfers tussendoor meevallen komen we eerder bij jullie terug', beloofde Rutte. Op 3 januari zou er al beslist worden over het onderwijs.

Razendsnel

Ontslagnemend zorgminister Hugo de Jonge zei dat de strenge lockdown vooral bedoeld is om tijd te kopen: 'Tijd om meer te leren over de impact van de omikronvariant, vooral over hoe ziek we ervan worden. Tijd om de golf van de deltavariant te laten afnemen, zodat er meer ruimte komt in de zorg. En tijd om iedereen een boosterprik te geven.' Volgens De Jonge moeten op 7 januari alle 18-plussers een uitnodiging voor een boosterprik hebben gehad. 'In de tweede helft van januari zijn we dan klaar met het boosteroffensief.'

Lees meer Nederlandse corona-experts bepleiten strenge lockdown

Vanaf woensdag gaan ook strengere regels in voor reizigers vanuit niet-Schengenlanden die naar Nederland willen. Zelfs gevaccineerden moeten dan 48 uur van tevoren een PCR-test doen en 24 uur van tevoren een sneltest. Die regels zullen in de hele Europese Unie (EU) gelden, maar zorgminister de Jonge wil er alvast mee beginnen in Nederland.

EU-burgers kunnen vrij reizen in de Schengenzone. Europese landen die er niet onder vallen zijn Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië en Roemenië. Landen als IJsland, Noorwegen en Zwitserland horen niet bij de EU, maar vallen wel onder het Schengenverdrag.