Nederlands Planbureau sabelt financiële plannen Rutte IV neer

Volgens het Centraal Planbureau zadelt de nieuwe Nederlandse regering met haar spendeerdrift toekomstige generaties op met torenhoge schulden.

Amper een dag na het aantreden van zijn vierde regering krijgt de Nederlandse premier Mark Rutte de wind van voren. Het Centraal Planbureau (CPB) maakt in een doorlichting gehakt van de financiële plannen van het kabinet. Rutte IV kondigde aan miljarden uit te trekken voor onder meer het klimaatbeleid, onderwijs, sociale zekerheid en defensie.

Volgens de regering gaat het om eenmalige kapitaalinjecties die op korte tijd winst moeten opleveren. Maar in zijn economische en budgettaire analyse heeft het CPB daar bedenkingen bij. Het acht de beloofde eenmaligheid 'niet in alle gevallen plausibel'. Daarom neemt het aan 'dat beleid dat naar de aard niet incidenteel is, structureel moet worden gefinancierd'.

Overheidsschuld

De ambitieuze regeringsplannen jagen de overheidsschuld fors de hoogte in, waarschuwt het CPB. De schuld zou tegen 2060 oplopen tot 92 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is naar Nederlandse normen astronomisch hoog. En zelfs als de uitgaven wel tijdelijk zijn, stijgt de overheidsschuld nog naar 75 procent van het bbp in 2060.

Premier Rutte wekte verbazing toen hij in december het coalitieakkoord van zijn nieuwe kabinet presenteerde. Door miljarden euro's vrij te maken voor investeringen en hervormingen leek hij te breken met de budgettaire orthodoxie die een notoir zuinig land als Nederland typeerde. Opvallend was dat ook de nieuwe regering in Duitsland, nog zo'n disciplinetijger, de begrotingsteugels heeft gevierd.

Positieve effecten

Het CPB vindt wel niet alleen negatieve aspecten in de regeringsplannen. Want de toekomstige generaties erven misschien wel een hoge schuldenberg, maar ze profiteren ook van de effecten van de investeringen in onder meer onderwijs, klimaat en milieu.