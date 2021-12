Nederlandse formatie in laatste rechte lijn

Een akkoord in de aanslepende Nederlandse regeringsformatie is een kwestie van dagen. Het kabinet-Rutte IV zou miljarden veil hebben voor het klimaat, het stikstofprobleem en de woningnood.

Volgens de Nederlandse krant NRC zitten de regeringsonderhandelingen in Nederland in een afrondende fase. De informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) hielden vrijdag gesprekken met de partijleiders en sherpa's van de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie (CU). Volgens de CU-voorzitter Gert-Jan Segers moeten 'de puntjes nog op de i gezet worden'. Er zou gesoebat worden over de laatste financiële details.

Rutte IV trekt miljarden uit om prangende dossiers zoals klimaat, stikstof en de woningnood aan te pakken.

Als Remkes en Koolmees het coalitieakkoord volgende week aan de kamerfracties van de vier formerende partijen willen presenteren, moeten de gesprekken vrijdagavond afgerond zijn. Daar is komend weekend geen mogelijkheid meer voor, omdat de ChristenUnie - die streng is in de christelijke leer - zondag als een rustdag beschouwt en het CDA de komende dagen partijcongres houdt.

De verwachting is dat ontslagnemend premier Mark Rutte wordt aangesteld als formateur zodra de fracties van de vier partijen in de Tweede Kamer hun zegen geven aan het akkoord. De VVD-voorzitter zou dan zijn ministerploeg samenstellen, die voor 50 procent uit vrouwelijke bewindslieden moet bestaan. Die oefening neemt wellicht een paar weken in beslag. Tegen begin volgend jaar moet het kabinet-Rutte IV in de steigers staan.

Woningnood

Over het akkoord zijn niet veel details bekend, maar ingewijden meldden aan Nederlandse kranten dat er een consensus is om tientallen miljarden uit te trekken voor de prangendste dossiers. Het geld is in eerste instantie bestemd om de klimaatinspanningen op te schroeven, bedrijven groener te maken en het stikstofprobleem aan te pakken. Er liggen verregaande plannen op tafel om stikstofintensieve landbouwers uit te kopen.

Daarnaast zou de woningnood - die in Nederland tot exploderende huizenprijzen leidt - worden aangepakt. Rutte IV zou met een eenmalige investering mikken op een versnelling van de woningbouw. Voor mobiliteit is er een akkoord over de invoering van rekeningrijden voor zowel elektrische als benzineauto's.

Ook structurele investeringen in het onderwijs maken deel uit van de nota. De loonkloof tussen leraren uit wat we in België het basis- en het secundair onderwijs noemen wordt gedicht door de salarissen van leraren uit het basisonderwijs op te trekken. De formerende partijen zijn het ook eens over een verhoging van de minimumlonen en willen een deel van de kinderopvang gratis maken.

Budgettaire ruimte

Omdat Nederland zijn begroting op orde heeft en een staatsschuld torst die in verhouding de helft kleiner is dan die van België, is er de komende legislatuur voldoende budgettaire ruimte voor al die investeringen. Uitwassen uit het verleden - zoals de toeslagenaffaire die de doodsteek betekende voor Rutte III - maken bovendien dat partijen minder weifelen om de geldbuidel flink open te trekken.