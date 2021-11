Nederlandse overheid vliegt uit bocht met zwarte lijst fraudeurs

De Nederlandse belastingdienst heeft duizenden burgers met schulden opgezadeld door hen onterecht op een zwarte lijst te zetten. Zij werden zonder bewijs van sociale fraude verdacht.

De Nederlandse overheid ligt al langer onder vuur voor haar blinde jacht op mogelijke fraudeurs met sociale uitkeringen. Het bekendst is de Toeslagenaffaire, een uit de hand gelopen heksenjacht op vermeend gesjoemel met toeslagen voor kinderopvang. Meer dan 20.000 ouders kwamen in financiële problemen nadat ze van fraude werden beticht.

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de Belastingdienst jarenlang duizenden mensen op een zwarte lijst heeft gezet, ook al was er geen bewijs van fraude. Dat meldde de krant NRC maandag op basis van een doorlichting die de accountant PwC heeft gemaakt voor de regering. Het onderzoek 'circuleert al weken op het ministerie van Financiën', meldde de krant, maar werd nog niet openbaar gemaakt.

De jongste onthulling draait om de zogenaamde FSV-lijst, waarbij de afkorting ambtenarentaal is voor 'fraudesignaleringvoorziening'. Het systeem moest in een vroeg stadium aanwijzingen detecteren van vermoedelijke fraude. Begin 2020 kwam het bestaan van de zwarte lijst aan het licht en bleken meer dan 250.000 Nederlanders erop te staan, onder wie de slachtoffers van de Toeslagenaffaire.

Verscherpt toezicht

Om de schade in kaart te brengen voerde PwC een eerste steekproef uit op ruim 9.000 namen op de FSV-lijst. Daaruit bleek dat duizenden onmiddellijk en zonder verklaring onder verscherpt toezicht werden geplaatst nadat ze op de zwarte lijst waren beland. Bijna 750 gezinnen verloren zelfs zonder motivatie hun sociale toeslag.

Wie onder toezicht werd geplaatst, moest jarenlang bewijzen recht te hebben op een toeslag. De controle was bikkelhard, leert het PwC-onderzoek. Eén foutje was voldoende voor een rode kaart. En wie eenmaal op de zwarte lijst stond, raakte daar maar moeilijk vanaf. In de steekproef door PwC werden slechts 21 van de 9.084 geregistreerde mensen geschrapt.

Het nieuws leidde maandag tot ophef in de Tweede Kamer, het equivalent van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De twee parlementsleden die de Toeslagenaffaire aan het licht hebben gebracht, Pieter Omtzigt en Renske Leijten, eisten dat het ministerie van Financiën meteen openheid van zaken gaf. Ze dienden een spoedverzoek in om snel inzage te krijgen in het rapport.

Vernietigend rapport

De Toeslagenaffaire leidde begin dit jaar tot de val van de regering van premier Mark Rutte. Dat gebeurde na een vernietigend rapport door een parlementaire onderzoekscommissie. 'Onder druk van een oververhitte politieke behoefte aan fraudebestrijding werden ouders ten onrechte gebrandmerkt als opzettelijke fraudeurs', luidde de conclusie.

Het ontslag van Rutte-III medio januari was een late reactie op de Toeslagenaffaire, die al in 2018 aan het licht was gekomen. Bovendien kwamen Rutte en co. niet echt in de problemen omdat twee maanden later sowieso parlementsverkiezingen op het programma stonden. Volgens critici nam de regering geen enkele politieke verantwoordelijkheid voor het schandaal.

Na onthullingen in de media schrapte de Belastingdienst vorig jaar het FSV-systeem. Officieel gebeurde dat door de invoering van een nieuwe privacywetgeving. Eind vorige maand sprak de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacywaakhond, van een illegaal bestand dat 'helemaal uit de hand is gelopen', omdat onder meer etnische minderheden en arme gezinnen werden geviseerd.