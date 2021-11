Nieuwe Duitse regering gaat voluit voor groene en digitale transitie

De nieuwe Duitse regering van kanselier Olaf Scholz zet fors in op klimaatbeleid en de modernisering van de economie.

Olaf Scholz stelde woensdagnamiddag in Berlijn het coalitieakkoord van zijn Duitse regering voor. Twee maanden na de parlementsverkiezingen stappen de sociaaldemocratische SPD van Scholz, de liberale FDP en de Grünen in een 'verkeerslichtcoalitie', genoemd naar de kleuren van de drie partijen.

'Mehr Fortschritt wagen', luidt de slogan van de regering-Scholz. Na jaren van stilstand wil de coalitie vooruitgang boeken door fors te investeren in economische modernisering en digitalisering. 'We gaan massaal investeren in Duitsland om het land in de voorhoede te houden', zei Scholz bij de presentatie.

80% Hernieuwbare energie Tegen 2030 moet Duitsland 80 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen.

Cruciaal is de transitie naar een groene economie en samenleving, waarvoor miljarden euro's worden vrijgemaakt. Tegen 2030 moet Duitsland 80 procent van zijn energie halen uit hernieuwbare bronnen. Bovendien moeten de kolencentrales tegen 2030, in plaats van 2038, dicht. Aardgas is na 2040 uit den boze.

Hoger minimumloon

De SPD van Scholz haalde met de verhoging van het minimumuurloon van 9,6 euro naar 12 euro een belangrijke prijs binnen. Daarvan profiteren volgens Scholz 10 miljoen Duitsers. Ook de investeringen in sociale huisvesting - waar 400.000 extra woningen worden gebouwd - is een opsteker voor de sociaaldemocraten.

De onderhandelingen verliepen verrassend vlot, zeker wegens de grote kloof tussen het liberale FDP-programma en dat van de groenen. De verschillen kwamen erop neer dat de groenen voor miljarden euro's aan overheidsinvesteringen wilden, terwijl de liberalen op de rem gingen staan en het initiatief aan de privésector wilden laten.

Het is geen toeval dat FDP-voorzitter Christian Lindner haast zeker minister van Financiën wordt. Vanop die cruciale post, de belangrijkste na die van bondkanselier, kan hij de overheidsuitgaven strak in de hand houden. De 42-jarige Lindner staat bekend als een budgettaire havik, die tegen extra schulden en hogere belastingen is.

Superministerie

Lindner gaat vooral moeten kijken naar de groene covoorzitter Robert Habeck, die waarschijnlijk een nieuw 'superministerie' van Economie zal leiden, waarbij hij ook bevoegd wordt voor het klimaat- en energiebeleid. Habeck wordt de architect van de groene transitie.

400.000 Sociale woningen Er komen 400.000 extra sociale woningen.

De partijleiders van de drie beoogde coalitiepartners leggen het regeerakkoord de komende dagen voor aan hun achterban. Pas als de partijen groen licht geven, kunnen Scholz en zijn ministers de eed afleggen. Dat gebeurt vermoedelijk rond 6 december. Daarmee zou de eerste driepartijencoalitie sinds 1957 een feit zijn.

Het aantreden van Scholz betekent het einde van het tijdperk van Angela Merkel. Zij was sinds 22 november 2005 bondskanselier, net iets meer dan 16 jaar. Merkel zal het record van haar leermeester Helmut Kohl niet breken. Kohl was tussen 1982 en 1998 5.869 dagen aan de macht. Merkel strandt op tien dagen van dat record.

Merkel verlaat het politieke toneel in mineur. Haar christendemocratische partij CDU/CSU zit de komende jaren op de oppositiebanken in de Bondsdag. Daar krijgt de oude machtspartij het gezelschap van twee partijen aan beide uitersten van het politieke spectrum: de radicaal-rechtse AfD en het extreemlinkse Die Linke.

1957 Driepartijencoalitie De regering van Scholz wordt de eerste driepartijencoalitie sinds 1957.

Bij de verkiezingen van 26 september won de SPD nipt van de CDU/CSU, die de weinig populaire brokkenpiloot Armin Laschet als opvolger van Merkel naar voren had geschoven. Al snel bleek dat de groenen en de liberalen de kingmakers zouden worden van de nieuwe regering. Zij kozen voor een samenwerking met Scholz.