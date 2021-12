Nieuwe Europese procedure tegen 'partijdig' Pools grondwettelijk hof

De Europese commissie begint, in haar laatste vergadering voor het kersreces, alweer een nieuwe inbreukprocedure tegen Polen. Ze uit daarbij 'serieuze twijfels over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het Pools grondwettelijk hof'.

De oorlog tussen Warschau en Brussel over de Poolse rechtsstaat gaat onverminderd voort. De Europese Commissie start een nieuwe inbreukprocedure tegen Polen omdat het - politiek benoemde - grondwettelijk hof de Europese rechtsorde aan zijn laars blijft lappen. 'We hebben overleg geprobeerd, maar er is geen verbetering merkbaar, 'schrijft Reynders in een tweet: 'De basisregels van de Europese rechtsorde en met name de voorrang van Europees recht moeten worden gerespecteerd.'