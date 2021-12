Negen maanden na de verkiezingen heeft Mark Rutte het coalitieakkoord gepresenteerd van zijn vierde regering. De aanpak van de klimaat- en stikstofcrisis krijgen voorrang. En opvallend: Nederland plant twee nieuwe kerncentrales.

Nadat ze 's ochtends nog een keer hadden samengezeten om de laatste details te regelen, presenteerden de leiders van de vier beoogde regeringspartijen woensdagnamiddag het langverwachte regeerakkoord. Als er geen kink in de kabel komt, kan Mark Rutte na de kerstvakantie aan de slag met zijn vierde regering.

Het nieuwe kabinet is - alvast wat de samenstelling betreft - een exacte kopie van Rutte-III. Naast de rechts-liberale VVD van Rutte maken ook de links-liberale D66, het christendemocratische CDA en ChristenUnie deel uit van de ploeg. Op het CDA na boekten alle partijen vooruitgang bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Titel Nederlands regeerakkoord

De titel van het regeerakkoord luidt 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. De grote thema's zijn het klimaatbeleid, de aanpak van de stikstofcrisis en het remediëren van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar de vier partijen willen ook het vertrouwen in de politiek en de overheid herstellen.

Om het klimaat aan te pakken komt er een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro voor de komende tien jaar. De transitie naar een klimaatneutrale economie wordt aangescherpt. Het is de bedoeling om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken wordt de CO2-reductie verhoogd tot 60 procent tegen 2030.

Nieuwe kerncentrales

Om de CO2-neutraliteit te bereiken wordt 'in deze kabinetsperiode voorbereidingen getroffen voor de bouw van nieuwe kerncentrales'. Even verderop in de tekst is sprake van 'twee nieuwe kerncentrales'. De VVD en het CDA hadden tijdens de onderhandelingen voorgesteld acht kerncentrales te bouwen.

25 miljard stikstof Om de stikstofcrisis aan te pakken komt er een 'transitiefonds' van 25 miljard euro.

Net als Vlaanderen worstelt ook Nederland met een stikstofcrisis, die een zware impact heeft op de landbouw. De nieuwe regering belooft te investeren in duurzame landbouw, waarbij een transitiefonds wordt opgezet. Daardoor wordt tot 2035 zo'n 25 miljard euro beschikbaar gesteld.

Net als in Duitsland gaan de minimumlonen omhoog. Dat ligt net iets onder de 10 euro per uur en daar komt stapsgewijs 7,5 procent bij, dus tot minder dan 11 euro. Dat is veel minder dan in Duitsland waar het minimumloon van 9,6 naar 12 euro per uur gaat.

Rutte formateur

Voor de voorstelling van het regeerakkoord werd de tekst overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Donderdag volgt een debat in het parlement waarna Rutte wordt aangewezen als formateur. Hij zal tijdens het kerstreces zijn regering samenstellen. Het is de bedoeling dat Rutte-IV in de week van 10 januari de eed aflegt.

Met de presentatie van het coalitieakkoord valt het doek over Nederlands langste regeringsformatie. Net geen negen maanden na de verkiezingen van 17 maart, oftewel 274 dagen later, staat de regering-Rutte IV in de steigers. Opvallend is dat in die periode slechts 94 dagen werd onderhandeld.