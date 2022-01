Nieuwe voorzitter Bundesbank hamert op belang van strijd tegen inflatie

Joachim Nagel, die dinsdag aantrad als nieuwe voorzitter van de Bundesbank, maakte meteen duidelijk dat het bestrijden van de inflatie ook voor hem een prioriteit is.

Joachim Nagel volgt Jens Weidmann op, die tien jaar aan het hoofd stond van de Duitse centrale bank. De nieuwe voorzitter stuurde dinsdag, op een virtuele ceremonie bij de machtswissel, meteen een niet mis te verstane boodschap naar de Europese Centrale Bank (ECB). Nagel is bezorgd om de hoge inflatie en vreest dat die langer zal aanslepen dan verwacht. 'Bij elke onzekerheid die de prijsstabiliteit in gevaar brengt, moet de ECB handelen en haar monetaire koers aanpassen', zei de 55-jarige economist dinsdag bij de machtsoverdracht in Frankfurt.

Nagel, benoemd door de paarse regering van Olaf Scholz, treedt zo meteen in de voetsporen van zijn voorgangers. De Bundesbank heeft een lange traditie als een hoeder van de prijsstabiliteit die de inflatie weinig ruimte wil geven.

De ECB is verantwoordelijk voor het monetaire beleid in de eurozone. Als voorzitter van de Bundesbank wordt Joachim Nagel ook lid van de raad van bestuur van de ECB die beslist over het monetair beleid.

De mensen in Duitsland verwachten dat de Bundesbank een hoorbare stem is voor de cultuur van prijsstabiliteit. Joachim Nagel Voorzitter Bundesbank

De voorbije maanden steeg de inflatie in de eurozone snel, tot 5 procent of het hoogste peil sinds de invoering van de eenheidsmunt, vooral als gevolg van de fel gestegen energieprijzen en de aanvoerproblemen veroorzaak door de coronapandemie. Ook in Duitsland liggen de prijzen nu 5,3 procent hoger dan vorig jaar, een stijging die niet meer is voorgekomen sinds het begin van de jaren 1990.

Trauma

Een te hoge inflatie tast de koopkracht van de burgers aan. In Duitsland ligt dat bijzonder gevoelig, een gevolg van het trauma veroorzaakt door de hyperinflatie in de jaren 20 van de vorige eeuw. 'De mensen in Duitsland verwachten dat de Bundesbank een hoorbare stem is voor de cultuur van prijsstabiliteit. Ik kan hen verzekeren dat dat zo zal blijven', beklemtoonde Nagel dinsdag.

Ook zijn voorganger Weidmann uitte de voorbije jaren herhaaldelijk kritiek op het volgens hem te soepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Vooral de massale aankoop van obligaties was hem een doorn in het oog. Hij waarschuwde dat de ECB de regeringen niet afhankelijk mocht maken van goedkoop geld.

Bij de machtsoverdracht dinsdag concludeerde Weidmann dat het monetaire beleid van de ECB nooit helemaal uit de crisismodus is gekomen. 'De permanente noodtoestand heeft zijn sporen nagelaten', klonk het.