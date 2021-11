Oekraïne dreigt te schieten op vluchtelingen uit Wit-Rusland

Aan de grens van Wit-Rusland met Polen, Litouwen en Letland troepen al weken vluchtelingen uit het Midden-Oosten samen. Zij werden door het regime van president Aleksandr Loekasjenko ingezet als vergelding voor Europese sancties. Loekasjenko ontkende vrijdag dat hij de vluchtelingen had laten invliegen, maar sloot niet uit dat zijn troepen hen had geholpen naar de EU te trekken.

Vooral aan de grens met Polen is de situatie de voorbije weken zeer gespannen. Poolse grenswachten pakten vrijdagochtend 45 migranten op die de grens waren overgestoken. Toch was er sprake van een de-escalatie van het conflict nadat Wit-Rusland honderden vluchtelingen had geëvacueerd naar een opvangcentrum. Maar volgens de EU moet het regime in Minsk meer doen om een einde te maken aan de misstanden.