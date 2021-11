Oostenrijk voert lockdown en algemene vaccinatieplicht in

In Oostenrijk gaat de maatschappij maandag weer op slot. Dat maakte kanselier Alexander Schallenberg vrijdagvoormiddag bekend. De regering voert ook een nationale vaccinatieplicht in.

Oostenrijk schakelt enkele versnellingen hoger in de strijd tegen het coronavirus. Vijf dagen nadat de regering niet-gevaccineerden feitelijk huisarrest gegeven had, breidt ze die maatregel uit naar de hele bevolking. Dat maakte kanselier Alexander Schallenberg vrijdagvoormiddag bekend op een persconferentie.

'Maatregelen dringen zich op voor alle Oostenrijkers om ons allemaal en onze ziekenhuizen te beschermen', zei de conservatieve politicus. De maatregel gaat maandag in en blijft twintig dagen van kracht.

'Vanaf 13 december eindigt de lockdown voor de gevaccineerden en voor mensen die recent hersteld zijn van een covidbesmetting', legde Schallenberg uit. 'Voor hen komt het kerstfeest niet in het gedrang', stelde de kanselier.

Het is de vierde keer sinds het begin van de coronapandemie dat het land op slot gaat. 'Als we uit deze discussies over een lockdown willen geraken en willen voorkomen dat we in een vijfde, zesde of zevende golf belanden, is er maar uitweg: de vaccinatiegraad onder de bevolking opkrikken', ging Schallenberg voort.

Hij wees erop dat de overheid de voorbije weken heel wat inspanningen leverde om zoveel mogelijk landgenoten te overtuigen zich vrijwillig te laten prikken. 'Maar we moeten de realiteit onder ogen zien: de vaccinatiegraad blijft te laag', merkte hij op. Daarom voert de regering vanaf 1 februari een algemene vaccinatieplicht in.

De Oostenrijkse regering grijpt naar de noodmaatregelen omdat het coronavirus zich razendsnel verspreidt in het land. Ze registreerde donderdag meer dan 15.000 besmettingen. Dat is het hoogste aantal sinds de uitbraak van de coronacrisis. In de zwaarst getroffen regio's was de voorbije zeven dagen sprake van gemiddeld meer dan 1.600 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners.