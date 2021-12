Oostenrijkse ex-kanselier Kurz stopt volledig met politiek

In Oostenrijk wordt met belangstelling uitgekeken naar een mededeling van voormalig kanselier Sebastian Kurz later deze ochtend. Volgens de media stopt hij met de politiek.

Kurz verwierf bij zijn aantreden in 2017 faam als de jongste regeringsleider ooit, maar schandalen brachten hem aan het wankelen. Hij wordt ervan beschuldigd overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in zijn voordeel, waardoor hij leider van de conservatieve ÖVP kon worden en daarmee ook kanselier. Vorige maand besliste het parlement zijn immuniteit als parlementslid op te heffen, zodat hij vervolgd kan worden.

Zoontje

Er loopt ook een onderzoek naar Kurz vanwege zijn mogelijk valse getuigenis over het Oostenrijkse corruptieschandaal Ibizagate, waarin de partijleider van de rechts-populistische FPÖ, Heinz-Christian Strache, de hoofdrol speelt. Uit een video die op Ibiza werd opgenomen bleek dat hij tot corruptie bereid was. Op het moment van het schandaal was Strache vicekanselier in de regering van Kurz.