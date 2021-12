Orbán spint nederlaag voor eigen rechters als overwinning

Een arrest van zijn grondwettelijk hof moest de Hongaarse premier Viktor Orbán munitie geven tegen de macht van het Europees Hof van Justitie. Maar het pakte anders uit. Toch kraait Orbán victorie.

Het Hongaarse grondwettelijk hof slalomde vrijdag behendig langs de paaltjes die de eigen regering en de Europese rechters plantten op het migratieparcours. De hoge rechters weigerden de Hongaarse regering een wapen aan te reiken tegen de voorrang van Europese rechtsspraak of om een arrest van het Europees Hof van Justitie naast zich neer te leggen.

Dat is opmerkelijk, want de regering van premier Viktor Orbán zocht net een manier om eigen nationale wetgeving voorrang te geven op de Europese regels en om de suprematie van het Europees Hof van Justitie te breken. Hongarije gaat daarmee de Poolse weg op.

Het Poolse grondwettelijk hof verklaarde twee maanden geleden al dat de Europese rechters zich niet te moeien hebben met de organisatie van de rechtspraak in het land en stelde ook de voorrang van Europees recht, een basisprincipe van de Europese verdragen, in vraag. Het Europese Hof van Justitie legde Polen intussen een dwangsom op van 1 miljoen euro per dag dat het zich niet voegt naar de Europese regels.

Pools voorbeeld

Hongarije zoekt al langer de kantjes op van Europese wetgeving. Met het oog op verkiezingen deze lente haalt premier Viktor Orbán almaar grover geschut en anti-Europese taal te voorschijn. Afgelopen weekeinde fêteerden Orbán en zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki nog de leiders van rechtsextremistische partijen zoals het Vlaams Belang en het Front National van Marine Le Pen.

De Hongaarse regering wilde een arrest van het Europees Hof van Justitie een jaar geleden over de deportatie van migranten naast zich neer leggen.

De Europese Commissie heeft al langer kritiek op de onafhankelijkheid van de rechtspraak, niet alleen in Polen, maar ook in Hongarije. Orbán vroeg daarom, net als Morawiecki eerder dit jaar, een duidelijke uitspraak van het eigen grondwettelijk hof. De Hongaarse regering wilde een arrest van het Europees Hof van Justitie een jaar geleden over de deportatie van migranten naast zich neerleggen.

De Europese rechters hadden Hongarije veroordeeld omdat de toegang tot een asielprocedure in het land niet gewaarborgd is. Migranten worden teruggestuurd naar de Servische grens. Het is bijna onmogelijk om van daaruit een verzoek tot internationale bescherming in te dienen. De Europese Commissie opende al een nieuwe procedure tegen Hongarije en dreigt met boetes.

Orbán spint

De Hongaarse minister van Justitie Judith Varga waarschuwde dat veel migranten permanent in Hongarije blijven als het arrest van het Europees hof wordt gevolgd. De Hongaarse regering kondigde vrijdagochtend de uitspraak van het grondwettelijk hof aan. Toch viel dat arrest tegen.

De rechters van het grondwettelijk hof, benoemd door de regerende Fidesz-partij, beamen dat sommige bevoegdheden gedeeld worden tussen de lidstaten en de Europese Unie. Maar een oordeel vellen over het EU-arrest van vorig jaar op basis van de Hongaarse grondwet is een 'veel te abstracte oefening'. De Hongaarse rechters passen ook voor een onderzoek naar de voorrang van Europees recht.