Parijs beperkt snelheid e-steps tot 10 kilometer per uur

Het stadsbestuur van Parijs begrenst de snelheid van elektrische steps. In parken, voetgangersgebieden en rond scholen mogen de e-steps 10 kilometer per uur rijden.

De drie belangrijkste aanbieders van deelsteps in Parijs hebben maandag een snelheidsbeperking ingesteld op hun voertuigen. De e-steps mogen 10 kilometer per uur rijden in gebieden waar ze veel voetgangers kruisen, meldt de krant Le Parisien. Het gaat om parken, pleinen, toeristische plaatsen en de omgeving van scholen.

De snelheidsbeperking is ingebouwd via de gps en gaat automatisch aan in de aangegeven zones. Dat systeem is afgelopen zomer uitgetest aan het Louvre en op enkele pleinen. De verhuurders van in totaal zowat 15.000 e-steps in de Franse hoofdstad hebben dat gebied nu uitgebreid.