Paus hekelt Europese behandeling van migranten

Paus Franciscus is in Lesbos om te pleiten voor betere opvang voor vluchtelingen en migranten.

Paus Franciscus heeft opnieuw uitgehaald naar de manier waarop in Europa wordt omgegaan met migranten. Dat deed hij tijdens een bezoek aan het Griekse eiland Lesbos, waar vele duizenden migranten in kampen verblijven.

Paus Franciscus is in Lesbos om te pleiten voor betere opvang voor vluchtelingen en migranten. Hij bezocht er - zonder mondmasker - onder meer het tijdelijke vluchtelingenkamp Mavrvouni, waar 2.300 mensen wonen, die er zijn ondergebracht nadat een brand het overvolle kamp Moira in de as legde.

De paus omschreef de verwaarlozing van migranten als de 'schipbreuk van de beschaving'. 'In Europa zijn er mensen die volhouden dat het probleem een zaak is die hen niet aangaat.' Het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk sprak meerdere migranten voorafgaand aan een gebed in kamp Mavrovouni.

Begraafplaats

Volgens Franciscus is er sinds zijn vorige bezoek vijf jaar geleden aan Lesbos weinig veranderd op het gebied van migratie en is de Middellandse Zee vanwege de gevaarlijke oversteek van migranten van Noord-Afrika naar Europa nog altijd een 'een grimmige begraafplaats zonder grafstenen'.

De Middellandse Zee is nog altijd een grimmige begraafplaats zonder grafstenen. Paus Franciscus

Een dag eerder uitte de paus in Athene ook al kritiek op Europa, dat volgens hem een 'motor van solidariteit' zou moeten zijn als het gaat om het opnemen van migranten. In plaats daarvan is Europa 'geblokkeerd en ongecoördineerd, verscheurd door nationalistisch egoïsme' en wordt er tijd gerekt.