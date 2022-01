Poetin dreigt met ingrijpen ondanks overleg met VS

Het overleg tussen Rusland en de VS over de Oekraïense crisis heeft geen doorbraak opgeleverd. Maar beide partijen zeggen voort te willen praten, ondanks een nieuw dreigement van de Russische president Vladimir Poetin.

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, en haar Russische evenknie, Sergej Ryabkov, zaten maandag in het Zwitserse Genève bijna acht uur samen om een uitweg te zoeken uit de zwaarste geopolitieke confrontatie sinds het einde van de Koude Oorlog. Bovenaan op de agenda stond de crisis rond Oekraïne.

Als de Russen de situatie willen afkoelen, kunnen ze hun troepen naar de kazernes terugsturen. Wendy Sherman Amerikaans onderminister van Buitenlandse Zaken

De Russen ontkenden stellig dat ze van plan zijn Oekraïne binnen te vallen, zei Sherman na het overleg. De VS en hun bondgenoten waarschuwen al weken voor een mogelijke invasie, nadat Rusland ruim 100.000 soldaten naar de grens met Oekraïne had gestuurd. 'Als de Russen de situatie willen afkoelen, kunnen ze hun troepen naar de kazernes terugsturen', zei Sherman.

Geen doorbraak

Voorlopig zijn er volgens de VS geen signalen dat Moskou een de-escalatie nastreeft. Een doorbraak kan nog weken op zich laten wachten, zei Sherman. Daarmee gaf ze aan dat de onderhandelingen voortgaan. Ook haar Russische collega Ryabkov gooide de deur niet meteen dicht. Hij is overtuigd dat de Amerikanen de Russische voorstellen voor een oplossing 'zeer ernstig' bekijken.

Daarmee verwees Ryabkov naar de eisenbundel die de Russische president Vladimir Poetin eind vorig jaar op tafel gooide. Poetin eiste toen garanties dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO en dat de militaire alliantie haar aanwezigheid in Oost-Europa terugschroeft. De VS noemden die eisen onrealistisch, net als de NAVO, waarmee Rusland woensdag overlegt.

We tolereren geen kleurenrevoluties. Vladimir Poetin Russisch president

De verwachtingen voor het overleg waren niet bepaald groot. 'Ik denk niet dat we deze week veel doorbraken zullen zien', zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zondag. Ook Ryabkov had gezegd dat het mogelijk bij die ene ontmoeting in Genève zou blijven. Dat de lijnen tussen Washington en Moskou openblijven, is al een opsteker.

Achtertuin

President Poetin maakte maandag echter duidelijk dat hij de druk hoog houdt. Tijdens overleg over de recente onlusten in Kazachstan waarschuwde hij dat Rusland alles in het werk zal stellen om revoltes in zijn geostrategische achtertuin de kop in te drukken. 'We tolereren geen kleurenrevoluties', zei hij, verwijzend naar een rist revoltes in ex-Sovjetstaten.

De onlusten in Kazachstan waren een wake-upcall, oordeelde Poetin maandag tijdens video-overleg met zijn collega's van vijf andere ex-Sovjetrepublieken. 'Natuurlijk beseffen we dat de gebeurtenissen in Kazachstan niet de eerste, en verre van de laatste, poging zijn van landen om van buitenaf in te grijpen in binnenlandse aangelegenheden.'