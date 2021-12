Poetin morrelt aan geopolitieke orde met claim op Oekraïne...

Enkele dagen nadat hij de Amerikanen en de NAVO een eisenpakket met veiligheidsgaranties had voorgeschoteld, beklemtoont de Russische president Vladimir Poetin dat hij niet over zich heen laat lopen. 'Denkt het Westen dat wij de bedreigingen niet opmerken?'

Zou het toeval zijn dat Rusland uitgerekend vlak voor de dertigste verjaardag van de val van de Sovjet-Unie de forcing voert om de macht opnieuw naar zich toe te trekken? Na de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne - waar Moskou al meer dan 100.000 militairen stationeerde - kwam het Kremlin met eisen voor de Verenigde Staten en de NAVO om de spanningen te ontzenuwen.

De Russische president Vladimir Poetin legde dinsdag de schuld voor de geopolitieke nervositeit bij het Westen. ‘Zij zijn verantwoordelijk voor wat nu gebeurt, voor de spanningen die zich in Europa opbouwen’, zei hij in een toespraak voor hoge militaire officieren. Ook al ontkende Poetin dat hij aanstuurt op oorlog, toch waarschuwde hij dat Rusland met 'gepaste maatregelen' zal reageren op 'onvriendelijke stappen' door het Westen.

De essentie De Russische president Vladimir Poetin beschuldigt het Westen ervan de spanningen rond Oekraïne op te poken.

Hij wil met de VS praten over veiligheidsgaranties, zodat Oekraïne niet zal toetreden tot de NAVO.

Dertig jaar na de val van de Sovjet-Unie probeert Poetin de Russische invloed in zijn eigen achtertuin in stand te houden.

De VS willen wel praten met Moskou maar gaan eerst de Europese bondgenoten consulteren.

De escalatie valt samen met de verjaardag van de implosie van de Sovjet-Unie. Op 25 december is het dertig jaar geleden dat de communistische hamer-en-sikkelvlag boven het Kremlin werd gestreken. Een week later werd de Sovjet-Unie formeel opgeheven. Poetin bestempelde die gebeurtenis ooit als de 'grootste geopolitieke ramp van de twintigste eeuw'. Dat deed hij niet uit heimwee naar het communisme maar omdat Rusland niet langer een grootmacht was.

Amerikaanse dominantie

Poetin werd op 31 december 1999 - nog een nakende verjaardag - door president Boris Jelstin benoemd tot diens opvolger. Na een inloopperiode waarin hij zijn macht in eigen land betonneerde, richtte Poetin de blik op het buitenland. Tijdens de veiligheidsconferentie van München, een jaarlijkse diplomatieke hoogmis, haalde hij in 2007 voor het eerst uit naar de dominantie van de VS, die 'hun grenzen op elke denkbare wijze overschreden'.

Lees meer Rusland linkt ontmijning Oekraïense crisis aan vertrek NAVO uit Oost-Europa

Een echo van die beschuldiging klonk dinsdag door in Poetins speech. Na hun zelfverklaarde overwinning in de Koude Oorlog werd het beoordelingsvermogen van de Amerikanen vertroebeld door euforie, zei hij, en dat leidde tot een rist povere beleidskeuzes. Daarmee verwees hij vooral naar de uitbreiding van de NAVO met landen uit Oost-en Centraal- Europa die vroeger tot het Oostblok behoorden.

Voor het Kremlin dreigen de VS en de NAVO een rode lijn te overschrijden door de banden met Oekraïne aan te halen. Dat land is een brandpunt van de Russische diplomatie sinds straatprotesten in 2014 er een pro-Europees bewind aan de macht brachten. Rusland reageerde toen door de Krim, een strategisch schiereiland, te annexeren en in het oosten van Oekraïne een separatistische opstand te orkestreren die resulteerde in een aanhoudende stellingenoorlog.

Denken ze dat wij de bedreigingen niet opmerken? Vladimir Poetin Russisch president

Volgens Poetin zijn de VS en de NAVO zinnens van Oekraïne een uitvalsbasis te maken om Rusland nog meer in de tang te nemen. Hij waarschuwde dinsdag voor de installatie van raketten op Oekraïens grondgebied. Die kunnen Moskou volgens hem in zeven tot tien minuten treffen en 'met hypersonische wapens wordt dat zelfs minder dan vijf minuten'. 'Dat is een enorme uitdaging voor onze veiligheid', zei Poetin. 'Denken ze dat wij die bedreigingen niet opmerken?'

Lont uit kruitvat

Het Kremlin kwam eind vorige week met een eisenpakket om de lont uit het kruitvat te halen. Bovenaan de lijst stond de eis aan de NAVO om garanties te geven dat Oekraïne en andere ex-Sovjetstaten nooit toetreden tot de militaire alliantie. Bovendien moet de NAVO alle troepen weghalen uit de Oost-Europese lidstaten, waarmee Moskou de alliantie wil terugdringen tot de linies van 1997, voor de oostelijke uitbreiding.

Er komen geen gesprekken over Europese veiligheid zonder Europa. Karen Donfried Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken

Poetin zei dinsdag dat het eisenpakket geen ultimatum is en dat hij bereid is te onderhandelen over de veiligheidsgaranties. 'We willen een oplossing via politieke en diplomatieke kanalen', zei hij. Volgens sommige analisten is dat de echte reden achter de recente troepenopbouw aan de rand van Oekraïne: Poetin wil gehoord worden - het liefst door de Amerikaanse president Joe Biden - om het signaal te geven dat Rusland niet over zich heen laat lopen.

Lees meer reportage 'We zijn eraan gewend dat we van Rusland alles kunnen verwachten'

De VS lieten weten dat begin volgend jaar mogelijk bilateraal overleg komt over de Russische eisen. Eerst wil Washington de bondgenoten consulteren, zei de Amerikaanse onderminister voor Europese Zaken, Karen Donfried, dinsdag. 'Laat me duidelijk zijn', zei ze, 'er komen geen gesprekken over Europese veiligheid zonder Europa.' De Amerikanen willen vermijden dat Poetin met zijn machtsspel de westerse alliantie uit elkaar speelt.