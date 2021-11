Poetin wakkert spanningen op Europese oostflank aan

Van een mogelijke staatsgreep in Oekraïne over spanningen met Wit-Rusland tot de gascrisis: alle vingers wijzen naar de Russische president Vladimir Poetin. 'Hij heeft geen masterplan, maar profiteert van elke zwakheid van het Westen.'

'Ik heb bericht gekregen dat in ons land een staatsgreep zal plaatsvinden op 1 of 2 december', zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski vrijdag. Volgens hem zijn de inlichtingendiensten een complot op het spoor. Hij vertelde niet wie achter de mogelijke coup zou zitten, maar alle blikken gaan naar Rusland, dat meteen elke betrokkenheid ontkende.

Oekraïne ligt op ramkoers met Rusland sinds de annexatie van de Krim in 2014. De spanningen liepen de afgelopen weken op nadat Moskou bijna 100.000 militairen naar de grens met Oekraïne had gestuurd. Een hoge generaal waarschuwde dat de Russen voor begin 2022 een invasie plannen. 'We zijn volledig voorbereid op een escalatie', zei Zelenski vrijdag.

Het is onduidelijk wat de bedoeling is van de Russische president Vladimir Poetin, zegt Ria Laenen, docent Russische Politiek aan de KU Leuven. 'Ik sluit niet uit dat hij niets liever heeft dan de bezorgdheid en onzekerheid in het Westen op te poken. De voorbije twee jaar hebben we zo'n troepenopbouw nog gezien, zonder dat dat uitmondde in een grote militaire operatie.'

Moskou beschuldigde de Verenigde Staten en Europa herhaaldelijk van 'alarmisme'. Het beweert dat het Westen onlangs provoceerde door fors meer wapens te leveren aan Oekraïne. Op de achtergrond speelt de Russische vrees dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Poetin noemt het Oekraïense lidmaatschap van de alliantie een rode lijn.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitri Koeleba beschuldigde Rusland er onlangs van een hybride oorlog te voeren. Koeleba verwees niet alleen naar de Russische dreiging aan de grens met Oekraïne, maar ook naar de spanningen met Wit-Rusland, de gascrisis en de desinformatie in het Westen. Hij ziet in de opeenstapeling van crisissen de hand van Poetin.

Opportunistisch

Laenen gelooft niet dat sprake is van een Russisch masterplan. 'In het verleden is vaak de fout gemaakt bij Russische acties te denken dat Poetin een meesterbrein is, dat een grote strategie uit zijn hoed tovert en die systematisch uitvoert. Terwijl hij eerder een opportunistisch beleid voert, waarbij hij elke kans probeert te benutten om het Westen onder druk te zetten.'

De gascrisis is volgens haar een mooi voorbeeld. 'Het is niet alleen door Rusland dat we in Europa veel meer betalen voor ons gas, maar Poetin speelt daar wel handig op in om de druk nog meer op te schroeven.' Zo probeert hij de goedkeuring van de strategische gaspijpleiding Nord Stream 2 naar Duitsland sneller rond te krijgen.

In de relaties met de Europese Unie speelt het Kremlin in op de verdeeldheid onder de 27 lidstaten over de aanpak van Rusland. Laenen: 'De Duitse bondskanselier Angela Merkel pleit voor een constante dialoog met Moskou. De landen in Centraal-Europa zeggen dan weer dat er genoeg gepraat is en vragen actie.'

Onduidelijk is in welke mate Rusland achter de crisis in Wit-Rusland zit. Europa beschuldigt president Aleksandr Loekasjenko ervan duizenden migranten uit het Midden-Oosten te hebben ingevlogen om hen de grens met Polen, Litouwen en Letland over te jagen. Omdat de grenzen dichtblijven, zitten de migranten in erbarmelijke omstandigheden vast.

'Het zou me niet verbazen als dat met goedkeuring van het Kremlin is gebeurd', zegt Laenen. 'Dat Europese leiders naar Poetin hebben gebeld, toont aan dat ze beseffen dat hij kan wegen op de zaak.' Volgens Laenen was dat een klap voor Loekasjenko's ego. 'De crisis is ook ontstaan omdat Loekasjenko wilde aantonen dat hij de onbetwiste leider is, die de situatie onder controle kan brengen.'

Hand overspeeld

Volgens Laenen heeft Loekasjenko zijn hand overspeeld. De jongste jaren was sprake van een schuchtere toenadering tot het Westen, maar de bruggen lijken opgeblazen. De presidentsverkiezingen van augustus 2020, die Loekasjenko frauduleus won, waren een breekpunt. Tot zijn frustratie weigert de EU Loekasjenko te erkennen als president.

Wit-Rusland zit intussen nog wat steviger in de greep van Poetin. Die aast al jaren op een associatie met Wit-Rusland, waarbij Moskou de regie voert. In de migrantencrisis heeft Rusland zich nadrukkelijk opgeworpen als de bewaker van de veiligheid van Wit-Rusland, zegt Laenen.