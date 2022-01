Na vruchteloos diplomatiek overleg met Rusland speculeert het Westen over de volgende zet van Vladimir Poetin in zijn strijd om de bewaking van 'zijn invloedssfeer'. De Russische president houdt allerlei zetten achter de hand: van gesprekken over cyberaanvallen en een invasie in Oekraïne tot een 'Cubaanse rakettencrisis 2.0'.