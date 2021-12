Polen betogen tegen politisering media

Poolse betogers kwamen het afgelopen weekeinde massaal op straat tegen de politisering van de media in Polen. De steen des aanstoots is een inderhaast goedgekeurde mediawet in het parlement vrijdag. Die ontzegt buitenlanders de eigendom van Poolse media. De wet lijkt vooral bedoeld om de tv-zender TVN, een van de weinige media die kritisch is voor de Poolse regering, de mond te snoeren. TVN is de eigendom van de Amerikaanse mediareus Discovery.