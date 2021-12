Polen en Hongarije vangen bot bij EU-Hof van Justitie

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie verwerpt het beroep van Polen en Hongarije tegen een nieuw EU-mechanisme dat de uitbetaling van Europese subsidies koppelt aan de eerbiediging van de rechtsstaat.

De uitspraak van het voltallige Europees Hof van Justitie volgt begin volgend jaar. Maar in de meeste gevallen volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal. De Europese Commissie wacht tot na die uitspraak om het nieuwe instrument effectief in te zetten en Europees geld in te houden van landen met een kwakkelende rechtsstaat.

Het nieuwe Europese rechtsstaatmechanisme voldoet aan de minimumvereisten van duidelijkheid, nauwkeurigheid en voorzienbaarheid die de rechtszekerheid vereist. Campos Sanchez-Bordona Advocaat-generaal EU-Hof van Justitie

Advocaat-generaal Campos Sanchez-Bordona laat weinig ruimte voor discussie in zijn advies aan zijn collega-rechters. De rechtsbasis is correct: niet alle schendingen van de rechtsstaat worden geviseerd, alleen schendingen die een directe band hebben met de uitvoering van de begroting en het beschermen van de financiële belangen van de Unie. Het nieuwe mechanisme voldoet 'aan de minimumvereisten van duidelijkheid, nauwkeurigheid en voorzienbaarheid die de rechtszekerheid vereist'.

De EU-leiders beslisten het nieuwe rechtsstaatmechanisme in te schrijven in de nieuwe Europese begroting van 1.074 miljard euro voor de periode 2021-2027 en in het Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Ze wilden garanties inbouwen voor het goede gebruik van dat geld en steun kunnen inhouden als die gepaard gaat met corruptie en ernstige inbreuken op de rechtsstaat.

De verordening die door de lidstaten in december 2020 werd goedgekeurd, trad begin dit jaar in werking, maar de financiële sancties bleven ongebruikt. Polen en Hongarije - niet toevallig twee slechte leerlingen wanneer het om de rechtsstaat gaat - kondigden aan dat ze in beroep zouden gaan tegen de verordening bij het EU-Hof.

De Europese Commissie speelde op zeker en besliste te wachten op het arrest van het EU-Hof van Justitie om de geldkraan echt dicht te draaien. 'Een beslissing om geld in te houden vergt een meerderheid van de lidstaten', zegt een hoge bron in de Commissie. 'We moeten zeker zijn dat die meerderheid binnen is.' EU-bronnen melden op ironische toon: 'Polen en Hongarije hebben veel vertrouwen in het Europees Hof van Justitie. De twee landen gaan het arrest dus ongetwijfeld toepassen.'

Het arsenaal aan middelen om landen te bestraffen voor de niet-eerbiediging van basiswaarden zoals de democratie en de rechtsstaat was tot nu beperkt. De Commissie kon alleen inbreukprocedures beginnen, die kunnen uitmonden in financiële boetes van het EU-Hof van Justitie.

Vervuilende steenkoolmijn

De Europese rechters legden Polen deze herfst al een dwangsom op van 500 miljoen euro per dag om de vervuilende steenkoolmijn van Turow, aan de grens met Tsjechië te sluiten. De Europese rechters hieven ook een recorddwangsom van 1 miljard euro per dag dat de Poolse tuchtkamer voor rechters niet is afgeschaft. Die tuchtkamer onder controle van de nationalistische regeringspartij PiS bestraft pro-Europese collega's of rechters die niet in de pas van de regering lopen. Geen van beide dwangsommen wordt nageleefd.

Daarnaast is er de heel logge procedure van overleg tussen de lidstaten over artikel zeven van het EU-verdrag, dat respect voor de waarden van democratie, rechtsstaat en dergelijke oplegt. De ultieme straf in die 'nucleaire procedure' is het verlies van stemrecht in de Europese besluitvorming. Die procedure vereist een zeer brede meerderheid. De afloop ervan is daardoor onzeker.