Polen fluit minister terug na oproep tot niet-betaling aan EU

Polen is niet van plan zijn afdrachten aan de Europese Unie op te schorten, zoals de ultra-nationalistische minister van Justitie Zbigniew Ziobro heeft voorgesteld.

'Als deze discussie voortduurt, zal ik eisen dat Polen zijn financiële bijdragen aan de EU opschort', zei de Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro zondag in de zakenkrant Financial Times. Amper een dag later floot de regering hem al terug. Dit was een 'persoonlijke mening' van Ziobro, zei een woordvoerder maandag.

Daarmee werd de lont uit het kruitvat getrokken. Polen ligt al jaren met de Europese Commissie in de clinch over de afbrokkeling van de rechtsstaat in het land. De ultra-nationalistische Ziobro speelt in die aanslepende ruzie een cruciale rol. Hij weigert in te gaan op de Europese eis om de onafhankelijkheid van het gerecht te herstellen.

Ziobro wierp zich op als een van de hardliners die de Europese Commissie van kolonialisme beschuldigen. Vorige maand gaf hij Didier Reynders, de EU-commissaris voor Justitie, na een ontmoeting twee ingekaderde foto's cadeau van de door de nazi's verwoeste hoofdstad Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens medewerkers viel de geste van Ziobro zeer slecht bij Reynders.

Europese subsidies

Om de Poolse regering onder druk te zetten, zette Europa een mechanisme op poten om de uitbetaling van Europese subsidies te koppelen aan de eerbiediging van de rechtsstaat. Polen trok, samen met Hongarije, naar het Europees Hof van Justitie om dat mechanisme aan te klagen, maar werd begin december in het ongelijk gesteld.

Polen moet na de chantage door de EU een veto stellen in alle dossiers die unanimiteit vereisen. Zbigniew Ziobro Pools minister van Justitie

De Europese Commissie schortte de uitkering van 36 miljard euro coronasteun aan Polen al op. In Financial Times noemde Ziobro zo'n demarches 'illegaal'. 'Polen moet na de chantage door de EU een veto stellen in alle dossiers die unanimiteit vereisen', zei de minister. 'We zullen nooit aanvaarden dat Polen de status van een kolonie krijgt.'